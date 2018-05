Operativa la sentenza della Corte d'Appello: tutor spenti in tutte le autostrade italiane

E' entrato in vigore nella giornata di ieri lo stop ai tutor sulle autostrade italiane. Il sistema di controllo della velocità, come stabilito da una sentenza della Corte d'Appello riguardante un brevetto violato dal produttore. Lo stop è quindi operativo da ieri, ed il controllo elettronico di velocità media è ormai spento.

La Polizia Stradale, per evitare quello che potrebbe a tutti gli effetti essere interpretato come un "via libera per tutti", ha però già predisposto dei sistemi alternativi che obbligheranno gli utenti a rispettare i limiti di velocità imposti dalla legge. Ecco che quindi torneranno a comparire pistole laser, autovelox ed altri sistemi che consentiranno agli organi di controllo di tenere sott'occhio la velocità degli automobilisti, per punire quelli scorretti.

Coloro che prima preferivano ignorare i tutor, ora dovranno prestare maggiore attenzione perchè, come avviene in altri paesi dell'Europa, anche in Italia potrebbero arrivare le contestazioni immediate per le violazioni attraverso l'utilizzo di doppia pattuglia, con una che constata l'eccesso di velocità e l'altra che procede col posto di blocco, ritirando in alcuni casi la patente.

Pensionato il Tutor, però, la Stradale guarda già oltre ed a un nuovo sistema di monitoraggio della velocità: nella fattispecie, potrebbero partire presto i test del nuovo sistema SICVe PM, che rileva la velocità media come i Tutor ed è stato approvato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti lo scorso 31 Maggio 2017.

La Polizia Stradale d Autostrade per l'Italia, hanno voluto precisare che "continueremo ciascuna per gli obblighi specificamente loro imposti dalla legge, ad avere cura della sicurezza e della incolumità dei cittadini che viaggiano in autostrada.

Secondo la Corte Autostrade per l’Italia non ha alcun obbligo di installare sistemi di rilevazione della velocità ed è per tali motivi che la Corte d’Appello non ha ritenuto Autostrade per l’Italia legittimata ad ottenere la sospensione dell’esecuzione della sentenza del 10 aprile scorso".

La tutela della sicurezza stradale, infatti, "è in capo alle istituzioni preposte. Polizia Stradale ed Autostrade per l’Italia stanno lavorando per l’attivazione in via sperimentale del nuovo sistema SICVe PM, approvato con provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti", concludono nella dichiarazione diffusa.

Un comunicato è stato diffuso anche dall'ASAPAS, che ha lanciato un allarme: "dopo gli attacchi seriali al sistema del controllo della velocità con i vari misuratori come autovelox, telelaser e simili ora arriva anche questo provvedimento che inciderà sicuramente sui risultati auspicati per la sicurezza sulle strade.

Auspichiamo che prevalga il buon senso fra gli automobilisti per evitare che le autostrade tornino a vedere il costante incremento delle velocità e il prevalere dell’arbitrio di quanti sono alla guida di vetture potenti.

Intanto dobbiamo prendere atto che nell’ultimo fine settimana, il quarto di maggio, si sono contate 27 vittime sulle strade (record del 2018) sulla base dei soli rilievi della Polizia Stradale e dei Carabinieri ai quali si dovranno poi aggiungere i dati dei rilievi delle Polizie Municipali".