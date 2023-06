Su quale operatore si appoggia Fastweb? Tutto sulla rete 5G in offerta

Sono ormai molti gli MVNO (operatori virtuali) ad affollare il mercato italiano. Solamente uno di questi, però, offre l'accesso a una rete 5G: facciamo riferimento a Fastweb, presente in Italia sia come operatore di telefonia mobile che come operatore di telefonia fissa.

Quale rete 5G usa Fastweb

Com'è possibile tutto ciò? Per comprenderlo bisogna fare un passo indietro, tornando al 2019. Infatti, nel giugno di quest'ultimo anno fu annunciato un accordo strategico tra Fastweb e WINDTRE per la realizzazione di una rete 5G a livello nazionale. L'obiettivo? Consentire ai due operatori di accelerare lo sviluppo mediante una rete 5G condivisa.

Dov'è attivo il 5G di Fastweb

L'accordo con WINDTRE permette alla rete 5G condivisa di coprire buona parte dell'Italia. Secondo i dati dell'operatore, entro il 2026 il 90% della popolazione italiana potrà usufruire di questa rete, grazie a macro siti e micro-celle connessi attraverso la fibra di Fastweb. Al giorno d'oggi sono già coperti persino un ampio numero di paesini di campagna, per intenderci.

Non si fa dunque riferimento solamente alle grandi città. Potete verificare la copertura precisa per il vostro territorio recandovi sul portale ufficiale di Fastweb e sfruttando l'apposita mappa. Potete anche utilizzare il pulsante "Usa posizione corrente" per la geolocalizzazione, ma in alternativa vi basta digitare il nome del vostro comune e selezionare il risultato più pertinente, così da ottenere ulteriori dettagli sulla copertura.

Quali dispositivi sono compatibili con la rete 5G di Fastweb

Per sfruttare il più recente standard in termini di connettività mediante SIM Fastweb, risulta necessario disporre di un dispositivo mobile compatibile. Al giorno d'oggi sono molti i modelli che mettono a disposizione il supporto al 5G e basta semplicemente dare un'occhiata alla scheda tecnica del proprio fidato dispositivo per comprendere se quest'ultimo è compatibile o meno.

Tuttavia, se volete proprio essere sicuri, il sito Web ufficiale di Fastweb mette a disposizione un rapido strumento che vi consente di effettuare tutte le verifiche del caso relativamente ai principali operatori. Non fatevi però "spaventare" troppo dall'eventuale assenza di un determinato modello, in quanto la lista non può essere del tutto esaustiva e la SIM Fastweb è tranquillamente utilizzabile in 5G, ad esempio, anche mediante modelli come REDMAGIC 8 Pro. L'importante, insomma, è verificare che ci sia il supporto al 5G. Se poi disponete esattamente di uno dei modelli elencati da Fastweb, tanto meglio: è una sicurezza in più.

Quanto costa l'abbonamento a Fastweb

Per i lettori di Everyeye c'è una promozione esclusiva: 3 mesi gratis per 100 Giga in 5G, poi 7,95 euro al mese. La promozione include inoltre minuti illimitati verso numeri fissi e mobili nazionali, senza alcun scatto alla risposta. Per consentirvi di comunicare anche con coloro che sfruttano i metodi classici, Fastweb include poi 100 SMS. Nell'ambito della Roaming Like at Home (normativa europea), sono tra l'altro inclusi minuti illimitati verso molteplici destinazioni internazionali e 8GB al mese di navigazione all'estero (anche in Regno Unito e Svizzera).

L'eventuale spedizione della SIM è gratuita, ma c'è un Contributo SIM una tantum di 10 euro. Potrete pagare quest'ultimo mediante una comune ricarica quando la SIM verrà attivata (il contributo verrà scalato dal credito, nel caso in cui si scelga di procedere in ricaricabile e non in abbonamento). Se ritenete che si tratti di una buona proposta, potreste voler approfondire al meglio i dettagli direttamente tramite la pagina dedicata all'offerta Fastweb.

Come attivare la SIM Fastweb

Una volta premuto sul pulsante "ATTIVA ORA" collocato in alto sul sito Web di Fastweb, prenderà il via la semplice e rapida procedura guidata che vi consentirà di entrare a far parte della famiglia Fastweb. I documenti da tenere a portata di mano sono semplicemente un documento d'identità (tra carta d'identità, passaporto e patente) e il codice fiscale (che eventualmente potete anche calcolare mediante un comodo strumento online messo a disposizione dall'operatore).

Durante la procedura potrete scegliere se avete intenzione di procedere in abbonamento o ricaricabile. Nel primo caso potrete pagare con carta di credito o addebito su conto corrente, mentre nel secondo caso potrete procedere tramite le classiche ricariche manuali ogni mese (che sia via Web, anche mediante servizi di pagamento come PayPal, o presso i soliti sportelli, esercizi e rivenditori autorizzati, come potete approfondire sul portale Fastweb).

Quando avrete completato tutte le procedure del caso, riceverete le credenziali per accedere all'Area Clienti. Annotate queste ultime, così da non perderle, andando poi magari a scaricare l'applicazione MyFastweb, installabile gratuitamente sia dal Play Store di Android che dall'App Store di Apple. Quest'ultima vi permetterà infatti, dopo aver effettuato il login, di tenere d'occhio lo stato di spedizione e attivazione della SIM.

A questo punto, se avete optato per la SIM fisica, dopo qualche giorno otterrete aggiornamenti sulla spedizione tramite corriere. La busta che riceverete vi darà dunque il benvenuto nella famiglia Fastweb e vi illustrerà in che modo potete procedere all'attivazione. Tutto è molto semplice, tanto che, al netto della classica video identificazione, chi vuole effettuare il tutto più rapidamente può procedere direttamente con SPID o CIE.

Tenete a portata anche il codice fiscale ed eventualmente il documento d'identità, visto che quantomeno il primo vi verrà richiesto a inizio procedura. Per il resto, nella prima fase vi verrà richiesto di inserire le ultime cinque cifre del numero seriale della SIM, che potete trovare stampate sull'adesivo applicato alla busta che avvolge il cartoncino della SIM. Potreste insomma non voler buttare via quest'ultimo, che include tra l'altro anche il vostro numero di telefono.

Per il resto, se tutto è stato svolto correttamente, verrete informati del fatto che la procedura di attivazione è andata a buon fine, nonché che a breve la SIM risulterà utilizzabile (indicativamente entro 48 ore). Certo, ci sono alcune variabili in gioco in base alle scelte da voi effettuate, ma non dovreste comunque avere problemi nell'attivazione, seguendo quanto esplicitato in questa sede.

Come avviene la portabilità Fastweb

Nel caso ve lo stiate chiedendo, sì: è possibile effettuare portabilità mantenendo il proprio numero (in questo caso, vi verrà banalmente richiesto di scattare una foto alla precedente SIM e inviarla a Fastweb: tranquilli, vi verrà richiesto anche se volete o meno mantenere il credito). Tenete dunque d'occhio gli SMS che vi arrivano sulla vecchia SIM in seguito alla sottoscrizione dell'offerta, così da confermare la richiesta di portabilità entro qualche giorno, dato che altrimenti l'operatore potrebbe essere costretto ad annullare la procedura.

Il procedimento totale relativo alla portabilità di solito richiede pochi giorni: non preoccupatevi, per il resto, se nella prima fase vi verrà assegnato un numero di telefono temporaneo (quello che viene indicato nel succitato adesivo), in quanto si tratta di un passaggio necessario in vista del completamento della portabilità.

Come si attiva il 5G Fastweb

In alcuni casi, una volta estratto il carrellino della SIM del proprio smartphone e inserita la SIM, quest'ultima potrebbe già risultare funzionante su rete 5G (attivando eventualmente i dati mobili lato dispositivo e abilitando l'opzione 5G che potrebbe essere presente in determinati modelli, ad esempio, nella tendina delle notifiche).

Tenete a mente che in seguito all'inserimento (e ogni qualvolta accenderete lo smartphone) vi potrebbe essere richiesto di inserire il relativo codice PIN, che trovate sul retro del cartoncino in cui era riposta la SIM (cercate di non perdere quest'ultimo, vista anche la presenza del codice PUK, che può tornarvi utile nel caso in cui doveste bloccare erroneamente lo smartphone dopo aver digitato il PIN sbagliato più volte).



Nel caso in cui la connessione dati non dovesse funzionare subito (ricordatevi, se avete optato per la ricaricabile, di effettuare innanzitutto una ricarica da 10 euro per il Contributo SIM una tantum, se non l'avete già fatto), potrebbe essere necessario mettere rapidamente le mani sulle opzioni APN (Access Point Name).

La procedura può variare a seconda del dispositivo in uso, ma in linea generale il consiglio è quello di inviare dalla SIM Fastweb un SMS con scritto "WEB" (senza virgolette) al numero 4040. In questo modo, sul vostro smartphone arriverà una notifica di configurazione, che vi consentirà di installare il profilo adatto a far funzionare la rete (potreste voler magari effettuare anche un riavvio successivamente).

Su dispositivi Android, potreste inoltre eventualmente voler procedere alla configurazione manuale dei nomi dei punti di accesso. Indicativamente, una volta che vi siete recati nella sezione legata alle SIM delle Impostazioni di sistema, vi basterà selezionare l'opzione "FASTWEB" e modificare i punti di accesso, inserendo apn.fastweb.it come APN e ricordandovi di salvare le modifiche.



Nota bene: per esigenze di supporto, potete anche eventualmente sfruttare l'opzione "Chiedi al Supporto Fastweb" presente in basso nella pagina principale dell'app MyFastweb.

Quanto è veloce il 5G di Fastweb

Adesso potete vedere voi stessi quanti Mbps/Gbps è in grado di offrire in download e upload la rete 5G Fastweb, effettuando magari uno speedtest. Come per tutti gli operatori, molto può variare dalla zona in cui si fa uso della rete 5G e da altri fattori, ma a livello generale quanto proposto da Fastweb, nella migliore delle condizioni, è una "massima velocità disponibile fino a 1.6 Gbps in download e 150 Mbps in upload". Il tutto mediante una rete 5G Fastweb che rispetta l'ambiente.