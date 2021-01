A quale operatore si appoggia Ho? Le informazioni sulla copertura

Negli ultimi tempi si è fatto un gran parlare di Ho. Mobile, l'operatore virtuale di VEI che ha debuttato già da un paio d'anni nel nostro paese e che di recente è stato al centro delle discussioni a seguito del furto di dati ai danni degli utenti.

Ho. Mobile ha basato l'intera strategia su prezzi molto aggressivi a fronte bundle comprensivi di chiamate ed SMS illimitati e tanti gigabyte per la navigazione in internet in 4G.

Al momento infatti, l'operatore virtuale non garantisce la copertura per il 5G, e non sono arrivate molte informazioni sui piani futuri.

Tutto ciò però non influisce sulla qualità della rete. Ho. Mobile, infatti si appoggia alla rete Vodafone, e garantisce una copertura molto ampia sul tutto il territorio nazionale. Per farsi un'idea della qualità della ricezione, basta semplicemente collegarsi al sito web di Vodafone ed inserire il proprio indirizzo per le verifiche del caso.

Ovviamente, la mappa in questione fa riferimento alla copertura outdoor e non indoor. Ho. Mobile garantisce una velocità di navigazione bloccata sia in download che upload, un aspetto che differenzia la rete da quella di Vodafone.

In caso di problemi con la ricezione è possibile aprire un ticket direttamente sulla Ho Officina o contattare il customer care attraverso i canali classici.