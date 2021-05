Quali operatori offrono la fibra ottica FTTH? Ecco la lista aggiornata

Della fibra ottica FTTH abbiamo parlato più volte su queste pagine, ed abbiamo snocciolato l'argomento sotto vari punti di vista. Proprio ieri, sono stati riportato i costi della fibra FTTH e le varie offerte proposte dagli operatori principali.

Tuttavia, non tutti sapranno che la lista degli operatori che supportano la connettività ad 1 Gbps di Open Fiber è davvero sconfinata.

La società controllata da Cassa Depositi e Prestiti dello Stato, ha predisposto una pagina ad hoc sul proprio sito in cui è possibile accedere alla lista completa ed aggiornata degli operatori sia di piccole che grandi dimensioni che permettono di sottoscrivere un'offerta FTTH.

La disponibilità è così ampia in quanto, come riportato dalla stessa Open Fiber, la propria infrastruttura è disponibile per tutti gli operatori di telecomunicazioni a pari condizioni. Per questo motivo, qualsiasi società che opera nel settore delle telecomunicazioni, qualora dovesse disporre di tutte le necessarie autorizzazioni e l'apposita prescrizione, può effettuare la richiesta di essere inserita in lista e quindi di dare il via alla vendibilità.

Il nostro consiglio è di fare affidamento alla pagina in questione: prima di sottoscrivere un contratto con un operatore non conosciuto, è bene verificare che il logo sia presente nella pagina in questione onde evitare spiacevoli sorprese.