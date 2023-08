Quali operatori usano Open Fiber? L'azienda è wholesale only

L'espansione della fibra ottica Open Fiber sta attirando parecchia attenzione sul nome di questa realtà. Tuttavia, vale la pena ricordare che si tratta di un'azienda wholesale only, ovvero che non vende direttamente al cliente il servizio, ma che offre anzi la propria infrastruttura agli operatori.

Insomma, al contrario di quanto potrebbero pensare alcune persone, Open Fiber non ha offerte di fibra ottica, ma si possono invece sottoscrivere abbonamenti coi classici operatori ben conosciuti sul territorio nostrano (o eventualmente anche con operatori locali, a seconda di dove si vuole sottoscrivere l'offerta, visto che in determinati casi questi potrebbero arrivare prima dei grandi nomi).

In ogni caso, quello che potreste voler fare è raggiungere il portale ufficiale di Open Fiber, in cui vengono elencati tutti gli operatori legati alla rete FTTH che offrono tale servizio. Per intenderci, di mezzo ci sono anche nomi ben noti come iliad, Tiscali, Vodafone, WINDTRE, Fastweb e così via, giusto per citarne alcuni.

Vale però la pena esplicitare che potreste voler utilizzare lo strumento di verifica copertura di Open Fiber per capire meglio quali sono gli operatori a offrire effettivamente il servizio nella vostra zona. Per il resto, potrebbe magari interessarvi approfondire le ultime novità in termini di fibra ottica Open Fiber.