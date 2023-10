Operazione anti IPTV e pezzotto, l'AGCOM: utenti ora rischiano 5mila Euro di multa

Nella giornata di ieri su queste pagine abbiamo parlato della maxi operazione della GDF contro IPTV e pezzotto, che ha portato alla scoperta a Canosa di Puglia di una vera e propria centrale in cui una persona aveva installato 5 PC ad alte prestazoni, 33 decoder e 12 encoder che ritrasmettevano i contenuti di Sky agli abbonati a poche euro.

Secondo quanto affermato dal commissario AGCOM, Massimiliano Capitanio, sui propri account social, il pirata si appoggiava ad un sito tedesco ed effettuava i pagamenti in Bitcoin, per proteggere la propria identità. Tuttavia, ciò non è bastato per evitare il raid delle Fiamme Gialle che lo hanno smascherato.

Tuttavia, nel post Capitanio osserva che a pagare le conseguenze non sarà solo il gestore di questa vera e propria centrale, ma anche i suoi “clienti” che, pagando una somma irrisoria rispetto a quelle richieste dalle pay tv per gli abbonamenti, rischiano una multa fino a 5mila Euro come stabilito dalla nuova legge anti pirateria 93/2013.

A giudicare da quanto emerso, i clienti effettuavano un pagamento da 100 Euro per l’attivazione e 20 Euro al mese per il canone.

Nella giornata di ieri lo stesso Capitanio aveva affermato che anche utilizzando la VPN si rischia di incappare in una sanzione.