Operazione Eclissi non ferma IPTV e pezzotto: nel weekend canali nuovamente visibili

L'operazione Eclissi contro l'IPTV ed il pezzotto scattata la scorsa settimana non ha fermato i pirati. A denunciarlo quest'oggi Il Mattino, secondo cui nel weekend soprattutto in Campania quasi tutti gli utenti in possesso dell'abbonamento sarebbero riusciti a godere degli eventi sportivi.

Il giornale campano senza mezzi termini afferma che "ieri quasi tutti sono riusciti a godersi la larga vittoria del Napoli a Lecce o la doppietta della Ferrari a Singapore", come se nulla fosse successo ma soprattutto alla luce del sole.

Com'è avvenuto questo? Il quotidiano racconta che i rivenditori delle sottoscrizioni da 12 Euro avrebbero inviato ai "clienti" tramite delle chat di Whatsapp un nuovo codice o, in alternativa, hanno aggiornato il sistema. In questo modo gli utenti non hanno dovuto far altro che premere qualche tasto per riaccedere al sistema.

A quanto pare il responsabile di una piattaforma che gestisce una rete IPTV internazionale in grado di offrire oltre 5000 canali, tre giorni fa sul proprio canale ufficiale YouTube avrebbe pubblicato un filmato in cui spiegava come effettuare l'aggiornamento e quindi vedere Sky e simili.

"I fatti hanno dato ragione ai gestori ed in pochi giorni tutti i canali sono nuovamente visibili. E' stato diffuso anche un nuovo codice per collegarsi alla tv pirata, composto da una stringa da copiare ed incollare all'interno della lista dei canali" conclude l'articolo.

A nulla sono servite le minacce dei Procuratori ai danni degli utenti.