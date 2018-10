Operazione IceBridge: da adesso ICESat-2 contribuirà a sondare l'Antartide

L'analisi decennale della NASA compiuta attraverso la Operation IceBridge, è ancora una volta pronta a ripartire, sondando l'Antartide. Ma stavolta lo ha fatto in contemporanea alla nuova missione ICESat-2, condotta dallo spazio. Ecco come funzionerà.

IceBridge trascorrerà le prossime cinque settimane misurando le variazioni del livello del mare antartico congiuntamente alle orbite di ICESat-2, che raccoglierà a sua volta dati, per confrontare le misurazioni.

IceBridge ha iniziato a volare nel 2009 per mantenere la continuità nelle misurazioni laser-altimetriche tra le missioni ICESat della NASA. La missione ICESat originaria si è conclusa nel 2009, mentre la missione che ne ha preso il testimone è partita lo scorso 15 settembre, come vi abbiamo raccontato nella news dedicata al lancio di ICESat-2. Da allora ha raccolto con successo le sue prime misurazioni della calotta antartica.

"Dopo un decennio di volare su entrambi i poli ogni anno, stiamo finalmente unendo le due missioni satellitari di ICESat", ha dichiarato Joe MacGregor, scienziato del progetto IceBridge e glaciologo presso il Goddard Space Flight Center della NASA a Greenbelt, nel Maryland. "È estremamente gratificante aver contribuito nell'ottenimento di questo importante record nelle osservazioni delle regioni polari".

"Questa è la nostra penultima campagna antartica ed è probabilmente la più scientificamente avanzata che IceBridge abbia mai fatto", ha affermato MacGregor. "Stiamo andando a rivisitare i classici obiettivi IceBridge: osservazioni lungo le linee di flusso dei ghiacciai che sono state rilevate dal 2002, osservazioni del ghiaccio marino a lungo termine e nuovi obiettivi in ​​tutta l'Antartide occidentale. Più di due dozzine di questi progetti sono significativi sia per IceBridge che per ICESat-2".

IceBridge e ICESat-2 utilizzano entrambi laser altimetrici che raccolgono gli impulsi di luce diretti al suolo e misurano il tempo necessario affinché questi laser rimbalzino sul ghiaccio e ritornino ai sensori degli strumenti. Gli scienziati possono quindi calcolare la distanza tra l'aereo o il satellite e la superficie, ottenendo dunque l'altezza (e la variazione se la si confronta con dati meno recenti) del ghiaccio.

Quando IceBridge vola su una traiettoria sopra l'Antartide che ICESat-2 ha o sta per intraprendere a sua volta mentre orbita nello spazio, i piloti allineano l'aereo in modo che il fascio laser di IceBridge includa le stesse zone in cui ICESat-2 direziona i laser. I ricercatori cercheranno quindi una sovrapposizione tra le osservazioni di IceBridge e di ICESat-2 e confronteranno le loro misurazioni. L'immagine in calce (disponibile anche in alta definizione a questo link) illustra questa metodologia.

Il ghiaccio che galleggia sull'Oceano Antartico è in costante movimento, quindi al fine di esaminare le stesse zone che ICESat-2 avrà sorvolato poche ore prima o dopo un dato giorno, gli scienziati di IceBridge dovranno prima capire dove quel ghiaccio marino sia andato a finire o dove andrà.

"Stiamo andando a caccia di ghiaccio", ha detto Linette Boisvert, scienziata del progetto delegato di IceBridge e ricercatrice di ghiaccio in mare nel Goddard Center.

"Per farlo, porteremo l'aereo a una quota più bassa e resteremo lì per alcuni secondi per misurare la velocità e la direzione del vento. Inseriremo questi dati in un codice che tiene conto della deriva e di altre forze, calcolando il punto in cui si trova attualmente il ghiaccio marino su cui è volato ICESat-2. Quindi, regoleremo il nostro percorso per il sorvolo. Sulla via del ritorno alla base, scendiamo di nuovo più in basso per misurare la velocità del vento, riaggiustiamo la nostra traiettoria e inseguiamo nuovamente il ghiaccio del mare".

Un'altra modifica per soddisfare le esigenze di ICESat-2 sarà eseguire un'analisi del ghiaccio al tramonto (o all'alba). Normalmente, IceBridge conduce i suoi voli solo in pieno giorno, ma, dal momento che ICESat-2 effettuerà misurazioni 24 ore su 24, gli scienziati vogliono verificare se i dati laser sono più precisi in condizioni di scarsa illuminazione, quando c'è meno interferenza sui sensori dello strumento laser da parte dei raggio solari.

IceBridge ripercorrerà inoltre alcune rotte di ICESat-2 sulla calotta glaciale e sui suoi ghiacciai di sbocco, con particolare interesse per le aree di "ghiaccio blu". Sono sezioni della calotta glaciale dove il vento ha spazzato via la neve ed ha esposto il ghiaccio puro all'atmosfera. La comparazione delle misure del ghiaccio blu, senza le interferenze dovute alla neve, aiuterà i ricercatori di ICESat-2 a capire quanto il segnale laser possa penetrare nel ghiaccio.

