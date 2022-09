Operazione London Bridge: cosa succede alla Regina Elisabetta II?

Pensiamo sia inutile fare allarmismo con titoli altisonanti, perciò ci limiteremo a divulgare cosa si sa per il momento. Meno di un mese fa, vi abbiamo raccontato che il Regno Unito ha un protocollo specifico da rispettare alla morte di ogni membro della famiglia reale. Questi programmi prendono spesso il nome di un ponte del Regno Unito.

Alla morte del principe Filippo è seguita la Operation Forth Bridge; mentre per il principe Carlo è previsto il protocollo Menai Bridge. Ora avete capito perché a destra e a manca, sui social, trovate la didascalia “the London Bridge is falling down” (il London Bridge sta crollando, in italiano)? Perché si pensa che l’amata regina Elisabetta II ci stia abbandonando?

Che sia chiaro, al momento non c’è nessuna notizia che lasci lontanamente interpetrare ciò.

Tuttavia, ci sono dei segnali alquanto bizzarri che sembrano aver attirato l’attenzione dei media di tutto il mondo. La BBC, ovvero l’emittente nazionale del Regno Unito, in data 8 settembre 2022, ha interrotto un episodio di “Bargain Hunt”, in onda su BBC 1, per fare un annuncio speciale sulle condizioni di salute di Elisabetta II. Durante la riproduzione dello stesso, i giornalisti erano tutti vestiti di nero: è questo il particolare che lascia pensare che l’Operazione London Bridge sia in atto.

La regina attualmente è in Scozia, nel Castello di Balmoral, dove giusto due giorni fa ha ricevuto la nuova prima ministra britannica Liz Truss. Secondo le principali testate anglofone, si stanno recando in loco tutti i membri della famiglia reale. Il principe Charles, insieme alla sua consorte Camilla Shand, è già lì.

Non abbiamo nessun altro tipo di informazione al momento, ma vi aggiorneremo prontamente.

