Operazione di pulizia dell'oceano più grande di sempre recupera 100 tonnellate di rifiuti

La plastica è diventata un problema. Negli oceani del mondo esistono delle vere e proprie isole composte principalmente da materie plastiche. Una recente operazione ha rimosso circa 103 tonnellate di reti da pesca e rifiuti dalla Great Pacific Garbage Patch, situata tra le coste della California e delle Hawaii.

L'impresa è durata ben 48 giorni ed è stata condotta da parte dell'Ocean Voyages Institute, raddoppiando il loro precedente record di un periodo di 25 giorni dell'anno scorso. Si tratta, infatti, della più grande operazione di pulizia in mare aperto della storia. La maggior parte dei rifiuti consistevano in delle reti da pesca. Sfortunatamente, al suo interno sono stati trovati numerosi scheletri di tartaruga avvolti nelle labirintiche reti.

"Non esiste una soluzione completa per la pulizia degli oceani: sono solo le lunghe giornate in mare, con un equipaggio dedicato che scansiona l'orizzonte, afferra le reti e recupera enormi quantità di rifiuti, che lo rende possibile", afferma Locky MacLean, ex direttore di Sea Shepherd e attivista. "Abbiamo raggiunto e superato il nostro obiettivo di catturare 100 tonnellate di materie plastiche tossiche e, in questi tempi difficili, stiamo continuando a contribuire a ripristinare la salute del nostro oceano, che influenza la nostra salute e la salute del pianeta", aggiunge alla dichiarazione Mary Crowley, fondatrice e direttrice esecutiva dell'Ocean Voyages Institute.

Si ritiene che la Great Pacific Garbage Patch contenga circa 80.000 tonnellate di rifiuti di plastica, la maggior parte dei quali proviene da operazioni di pesca commerciale e marittima. Fino a 12.7 milioni di tonnellate di materie plastiche entrano negli oceani del pianeta ogni anno, per un totale di 150 milioni di tonnellate che attualmente circolano nei nostri ambienti marini.

È bello vedere degli esseri umani che cercano di rimediare agli errori fatti dai loro stessi simili.