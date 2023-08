Oppenheimer, ecco cosa c'è di vero e cos'è stato romanzato nel film di Nolan

"Oppenheimer" di Christopher Nolan è diventato un fenomeno culturale, ma quanto è accurato dal punto di vista storico? La pellicola si basa in gran parte sulla biografia "American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer" di Kai Bird e Martin Sherwin, e offre una visione complessa del "padre della bomba atomica".

Come ogni opera d'arte, il film prende alcune libertà narrative. Ad esempio, mentre è vero che Oppenheimer tentò di avvelenare il suo tutore a Cambridge, la scena in cui Niels Bohr è quasi vittima di questo tentativo è pura invenzione.

Allo stesso modo, il film suggerisce che il fisico fosse l'unico a preoccuparsi delle implicazioni a lungo termine delle armi nucleari, quando in realtà molti altri condividono queste preoccupazioni. E mentre l'opera ritrae Oppenheimer come un personaggio complesso e contraddittorio, alcuni critici sostengono che la pellicola avrebbe potuto fare di più per esplorare le sue sfaccettature, come il suo ruolo nel tradimento di colleghi per motivi di sicurezza nazionale.

Ma non tutto è finzione: il film cattura con precisione molti dettagli, come il fatto che un temporale ritardò il test Trinity, oltre alla famosa frase "ora sono diventato Morte, il distruttore di mondi" dopo il test. Inoltre, il film fa un ottimo lavoro nel mostrare come Oppenheimer fosse un personaggio avanti per il suo tempo, anticipando concetti come i buchi neri molto prima che diventassero mainstream nella fisica teorica.

In sintesi, "Oppenheimer" è un film che, pur prendendo alcune libertà artistiche, rimane in gran parte fedele alla complessità del suo protagonista e all'ambiguità morale dell'era atomica.