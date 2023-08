Oppenheimer ha davvero incontrato Einstein? Quello che il film non dice

Le biografie spesso omettono dettagli che potrebbero essere cruciali per comprendere a fondo la vita dei protagonisti. È il caso del film "Oppenheimer" di Christopher Nolan, che si concentra principalmente sul ruolo di J. Robert Oppenheimer nel Progetto Manhattan e la storia della sua partecipazione per lo sviluppo della bomba atomica.

Sebbene il film metta in luce l'importanza di Albert Einstein, non racconta come i due giganti della scienza si siano incontrati per la prima volta. Ebbene, la risposta a questa domanda risiede in un dettaglio storico che molti potrebbero non conoscere.

Nel 1932, ben prima che Oppenheimer diventasse una figura chiave nel Progetto Manhattan, i due si sono incontrati al California Institute of Technology, dove "morte, il distruttore di mondi" era un giovane assistente professore in fisica teorica.

Einstein, in visita all'istituto durante un tour mondiale, ha incrociato il suo cammino con quello del futuro "padre della bomba atomica". Questo incontro non solo ha segnato l'inizio di una relazione professionale, ma anche di una profonda amicizia che è durata fino alla morte di Einstein nel 1955.

Il film di Nolan, pur essendo un'opera biografica, ha un tempo limitato per raccontare la vita di Oppenheimer e quindi ha scelto di omettere questo dettaglio, focalizzandosi invece sulle questioni più direttamente legate al Progetto Manhattan. Ora che conosciamo questa perla nascosta della storia, possiamo solo immaginare le conversazioni intense e gli scambi intellettuali che avrebbero potuto avere luogo tra questi due menti brillanti.