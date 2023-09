In Oppenheimer c'è un falso storico che hanno notato in pochissimi

Oppenheimer, il nuovo capolavoro di Christopher Nolan, ha sicuramente conquistato la critica e il pubblico, aiutando a far conoscere la storia di un grande scienziato e di una figura sicuramente sfaccettata: uno dei "padri della bomba atomica". Tuttavia, c'è un dettaglio che ha fatto storcere il naso agli spettatori più attenti.

Dopo l'errore storico della bandiera degli USA (che nel film ha 50 stelle mentre in quel periodo doveva averne 48), verso la fine del film vediamo il protagonista della storia che riceve il prestigioso premio Enrico Fermi nel 1963, un riconoscimento per i suoi contributi eccezionali alla fisica.

Nella stessa scena appare anche Ernest Lawrence, interpretato da Josh Hartnett, che è stato un altro gigante della fisica. Il problema sta proprio qui: Lawrence è morto nel 1958, cinque anni prima della cerimonia del premio e ovviamente non avrebbe potuto essere insieme al suo amico Oppenheimer.

Questo anacronismo potrebbe essere semplicemente un errore di produzione o una scelta deliberata per aumentare il dramma e la complessità della scena. Il dubbio è stato fatto notare sul subreddit dedicato al lungometraggio. Secondo un utente l'errore è intenzionale, poiché "probabilmente la scena è speculativa, una proiezione delle riflessioni di Einstein."

Per un altro utente, la presenza di Hartnett vicino al vincitore del Premio è stata una scelta di Nolan per rappresentare la comunità scientifica in generale... mentre secondo altri si tratta semplicemente di un errore.

Per voi invece?