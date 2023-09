Oppenheimer: la paura che la bomba atomica incendiasse l'atmosfera era reale

Il film "Oppenheimer" ha riportato alla luce una questione che ha tormentato gli scienziati del Progetto Manhattan per molto tempo: la detonazione della prima bomba atomica avrebbe potuto distruggere il mondo intero? Questo dilemma, noto come "scenario di accensione atmosferica", è stato oggetto di molti dibattiti nel corso degli anni.

Il film - dal canto suo - aggiunge ulteriori strati di complessità a una storia già di per sé intricata. La questione potrebbe sembrare un mix bizzarro di esistenzialismo e commedia nera, ma è innegabile che abbia avuto un impatto profondo sulla storia della scienza e sulla percezione pubblica del potere nucleare.

L'idea da parte degli addetti ai lavori era più o meno la seguente: la tremenda palla di fuoco generata dalla bomba si pensava fosse così grande da riscaldare gli atomi di azoto nell'atmosfera al punto che i loro nuclei atomici potessero fondersi. Ciò avrebbe creato, in poche parole, una reazione fuori controllo capace di incendiare l’atmosfera.

I fisici sapevano che fosse impossibile, molto prima del test Trinity del 16 luglio 1945. “Questa cosa è stata ingigantita a dismisura nel corso degli anni”, ha affermato Richard Rhodes, autore del libro vincitore del Premio Pulitzer “The Making of the Atomic Bomb”.

Tuttavia, le discussioni e i calcoli continuarono a lungo anche dopo il test Trinity. Nel 1946, tre scienziati del progetto Manhattan, tra cui il fisico Edward Teller, che in seguito sarebbe diventato noto come il padre della bomba all'idrogeno, sfatarono definitivamente la questione. Non contenti, uno studio del 1979 condotto da scienziati del Lawrence Livermore Laboratory dell'Università della California scoprì, pagina dopo pagina di equazioni matematiche, un insieme complesso di fattori che rendevano effettivamente impossibile l’accensione atmosferica.



Come si suol dire, non si è mai troppo sicuri.