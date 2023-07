Oppenhiemer: davvero gli scienziati temevano un'apocalisse nucleare?

Nel nuovo film Oppenheimer di Nolan, c'è una scena in cui Leslie Groves, l’ingegnere interpretato da Matt Damon, si preoccupa che la prima detonazione della bomba atomica potesse distruggere il mondo. Ma davvero gli scienziati temevano questa eventualità o si tratta solo di finzione cinematografica?

Secondo il dottor Steven Biegalski, titolare della cattedra di Ingegneria nucleare e radiologica presso il Georgia Institute of Technology, c’era davvero qualcuno che temeva che il primo test nucleare potesse provocare la fine del mondo. Non si trattava di Groves, bensì del fisico del progetto Manhattan Edward Teller. Secondo Biegalski, Teller pensava che il calore dell'esplosione "avrebbe provocato la fusione dell'idrogeno nell'atmosfera, innescando una catastrofica reazione a catena che sarebbe proseguita intorno al globo e avrebbe distrutto la Terra".

In altre parole, si temeva che la bomba avrebbe incendiato il mondo intero. "Questo ovviamente non è successo", aggiunge Biegalski. "La densità degli atomi e il bilancio energetico impediscono che ciò accada". Tuttavia, potremmo chiederci: Una singola bomba può essere in grado di distruggere il mondo?

L’ordigno nucleare più potente mai testato è la bomba Zar, con una resa di 50 mila chilotoni (contro i 20 chilotoni della bomba di Nagasaki) ma oggi le armi a fissione-fusione potrebbero essere anche molto più potenti.

Tuttavia, secondo Biegalski c’è un limite alle potenzialità distruttive di una bomba nucleare per due ragioni: "Il primo è che si può esaurire il materiale da inserire nella bomba. Il secondo, è che ad un certo punto la bomba esplode da sola”. Per quanto riguarda la possibilità che una arma nucleare possa distruggere il mondo, Biegalski è incerto: "tutto quello che so è che spero che non ci arriveremo mai".