Oppo, 11 smartphone saranno aggiornati ad Android 14: la lista

Oppo Benelux ha confermato l’elenco degli undici smartphone che dovrebbero essere aggiornati ad Android 14, la nuova major release del sistema operativo di Google per smartphone.

Presenti gli ultimi due dispositivi della serie Find X, i nuovissimi Find X5 e Find X5 Pro (qui trovate la nostra recensione del Find X5 Pro), ma anche molti dispositivi delle serie Reno ed Oppo A.

Di seguito la lista:

Oppo A98

Oppo A78

Oppo A77

Oppo A57

Oppo Reno8 Pro

Oppo Reno8

Oppo Reno8 T

Oppo Reno7

Oppo Find X5

Oppo Find X5 Pro

Oppo Find X3 Pro

L’elenco si riferisce a Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo, e potrebbe variare anche in altre regioni del mondo. A grandi linee però dovrebbero essere questi i dispositivi interessati.

Di recente Google ha pubblicato la terza beta per sviluppatori di Android 14, a pochi mesi di distanza dal lancio della prima DP1 di Android 14 di cui abbiamo avuto modo di parlare su queste pagine a lungo. La versione finale dovrebbe arrivare entro la fine di Agosto ed ovviamente come sempre vi aggiorneremo non appena emergeranno ulteriori dettagli in merito. Come sempre, il consiglio è di installare le versioni beta esclusivamente sui dispositivi secondari in quanto potrebbero contenere bug.

