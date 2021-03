OPPO A52 in offerta al 30% in meno del solito su Amazon Italia

Non ci sono solamente offerte su dispositivi Huawei in questi giorni su Amazon. Infatti, la versione nostrana del portale ufficiale dell'azienda di Jeff Bezos ha lanciato anche altre iniziative promozionali. Tra queste, troviamo uno sconto relativo allo smartphone OPPO A52.

Più precisamente, quest'ultimo viene venduto a un prezzo pari a 139,90 euro. Stando a quanto si può leggere sul portale ufficiale di Amazon Italia, in precedenza il costo era di 199 euro, quindi siamo dinanzi a uno sconto del 30%, ovvero di 59,10 euro. Ricordiamo che lo smartphone dispone di 4GB di RAM e 64GB di memoria interna, nonché di una batteria da 5000 mAh. Non è chiaro quanto durerà la promozione, quindi potrebbe interessarvi dare un'occhiata all'offerta sin da subito.

In ogni caso, analizzando quanto proposto dagli altri principali store online che vendono prodotti tecnologici in Italia, siamo venuti a conoscenza del fatto che anche MediaWorld ha scontato lo smartphone. Infatti, il costo è pari a 139,99 euro. Per quel che concerne, invece, Unieuro, la nota catena ha abbassato il prezzo a 139 euro. Insomma, sembra trattarsi di un periodo interessante in generale per mettere le mani su questo modello.

Se volete approfondire il dispositivo coinvolto nella promozione lanciata da Amazon Italia, potete farlo mediante la nostra recensione di OPPO A52 (pubblicata a luglio 2020).