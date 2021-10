OPPO A54s sta per arrivare in Europa: ecco render, specifiche tecniche e prezzo

Nella primavera del 2021 abbiamo assistito al lancio di OPPO A54 in Italia, smartphone 5G di fascia media con un prezzo alquanto competitivo. A breve, però, dovrebbe approdare in Europa anche il “fratello” OPPO A54s, modello di cui recentemente sono apparsi in rete render e specifiche tecniche.

Il leakster Sudhanshu Ambhore ieri, mercoledì 13 ottobre 2021, ha condiviso su Twitter i press render del dispositivo e le dette specifiche tecniche complete. Il design è visibilmente diverso da OPPO A54, in quanto presenta un pannello con notch a goccia anziché punch-hole e un modulo fotocamera rettangolare non chiaramente diviso in due zone dai colori diversi e, soprattutto, con flash LED spostato nella parte superiore dell’isola.

Venendo ai dati tecnici, OPPO A54s dovrebbe dotarsi di uno schermo HD+ da 6,5 pollici con refresh rate di 60Hz e densità di pixel di 296ppi. Il comparto fotocamera dovrebbe presentare un sensore principale da 50 MP con apertura f/1.8, un sensore macro da 2 MP con f/2.4 e una terza lente da 2 MP, mentre lato selfie dovremmo trovare un sensore da 8 MP.

Sotto la scocca OPPO A54s dovrebbe dotarsi del chipset MediaTek Helio G35, entry-level octa-core che offrirà le performance necessarie per qualsiasi attività quotidiana non troppo resource-demanding. Lato memoria, infatti, l’unica configurazione prevede la dotazione di 4 GB di RAM e 128 GB di archiviazione espandibile tramite microSD. Infine, la batteria in dotazione dovrebbe essere da 5.000 mAh con ricarica rapida a 18W.

Per quanto concerne connettività e funzionalità si parla della presenza di un jack per cuffie da 3,5 mm, una porta USB-C, NFC, Bluetooth 5, Wi-Fi 5 e doppia nano-SIM. Il sistema operativo al lancio sarà Android 11 con personalizzazione ColorOS 11. E il prezzo? Secondo il suddetto informatore, OPPO A54s dovrebbe esordire con una cifra tra i 200 e i 250 Euro, ma consigliamo di prenderlo con le pinze.

Restando nel mondo OPPO, ultimamente in rete è apparsa anche la scheda tecnica del primo smartphone pieghevole OPPO.