OPPO A54s ufficiale in Italia: manca il 5G ma il prezzo è davvero interessante

Ne abbiamo parlato quasi due settimane fa e infine è avvenuto a sorpresa dei tutti: OPPO A54s è arrivato in Italia! Dopo il leak di specifiche tecniche e render, lo smartphone di fascia medio-bassa del marchio cinese è approdato ufficialmente sul mercato del Belpaese. Vediamo assieme tutti i dettagli ufficiali, compreso il prezzo.

Vi ricordate dello smartphone OPPO A54 lanciato in Italia lo scorso marzo? Ebbene, questo modello non è altro che il suo diretto fratello, con qualche piccolo cambiamento per renderlo meno costoso. Il primo dettaglio fondamentale che notiamo è l’assenza del supporto al 5G: se il modello A54 presenta la piattaforma Qualcomm Snapdragon 480 con modem 5G integrato, OPPO A54s si dota invece del cuore pulsante MediaTek Helio G35 da 2,3 GHz di clock. Ad accompagnarlo sotto la scocca sono 4 GB di RAM LPDDR4x, 128 GB di memoria interna espandibile tramite microSD e una batteria da 5.000 mAh.

Lato fotocamera troviamo una configurazione posteriore a tre sensori (50 MP principale + 2 MP macro + 2 MP profondità) e una singola lente anteriore da 8 MP. Il display, invece, è un pannello LCD HD+ da 6,52 pollici con refresh rate di 60Hz. Niente di particolarmente interessante, dunque, a vantaggio della funzionalità e del calo di prezzo per il cliente. Tra le varie feature aggiuntive troviamo il sensore laterale per le impronte digitali, il supporto a Bluetooth 5.0, jack audio da 3,5 mm e dual SIM. Infine, il sistema operativo è Android 11 con personalizzazione ColorOS 11.

OPPO A54s è disponibile da oggi su Amazon a 229,99 Euro, sia nella colorazione Crystal Black che Pearl Blue.