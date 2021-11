OPPO A55s 5G appare con render e primi benchmark Geekbench

Ormai i tipster del settore smartphone si stanno scatenando con informazioni e leak su dispositivi mobili OPPO in arrivo sul mercato globale. Dopo la diffusione delle presunte schede tecniche di OPPO Reno7, ora si parla del modello di fascia medio-bassa OPPO A55s 5G, di cui sono trapelati render e primi benchmark a svelare il chipset.

Grazie ai colleghi indiani di 91mobiles abbiamo accesso ai primi render che svelano il possibile design dello smartphone OPPO A55s 5G. Come potete vedere in calce alla notizia, il telefono dovrebbe approdare sul mercato con scocca nelle tonalità nero e verde menta. Posteriormente troviamo un’isola rettangolare con angoli tondeggianti, simile (ma non troppo) a quella presente sul “fratello” OPPO A55. Aguzzando la vista si nota però la presenza di soltanto due sensori, dato che il cerchio al centro contiene soltanto la scritta “AI” a ricordare il potenziamento del software fornito dall’intelligenza artificiale.

Anteriormente, invece, il display presenta bordi ridotti eccetto per la parte inferiore; il sensore per i selfie è contenuto su notch punch-hole collocato sull’angolo in alto a sinistra, dando una maggiore impressione di grandezza del pannello.

Sebbene dei sensori fotocamera non si sappia null’altro, sui database di Geekbench, FCC e Bluetooth SIG è apparso lo smartphone dal numero di modello CPH2309, presumibilmente proprio l’OPPO A55s. Osservando i documenti e test depositati, notiamo che il cuore pulsante è il chipset Snapdragon 480 già visto su OPPO A54 5G. A quanto pare non si tratta della versione “Plus”, bensì della variante base. Ad accompagnare questo SoC risultano esserci fino a 4 GB di RAM e una batteria da 3.890 mAh con ricarica rapida da 18 W.

In merito al lancio non sono noti altri dettagli ma, data la pubblicazione di queste informazioni chiave, non dovrebbe essere troppo distante.

Restando nel mondo OPPO, recentemente si è parlato anche del possibile supporto alla ricarica a 125W su Find X4.