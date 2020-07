OPPO A72 5G sta per arrivare sul mercato a un prezzo competitivo

Lo smartphone OPPO A72 è già disponibile sul mercato italiano da maggio 2020 ed è il modello di fascia media che completa la serie A assieme ad OPPO A52 e A91. Direttamente dalla Cina arrivano però notizie riguardo un OPPO A72 5G, mostratosi nei siti di China Telecom e della TENAA nella scheda tecnica completa e nel prezzo, parecchio competitivo.

Il dispositivo certificato con sigla PDYM20 non ha molto in comune con il modello base senza supporto al 5G, almeno per quanto riguarda il lato hardware. All’interno infatti si notano un chipset con frequenza base di 2.0 GHz siglato come MT6853, presumibilmente il MediaTek Dimensity 720 non ancora annunciato ma confermato dall’azienda stessa, 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna.

Il display LCD IPS da 6.5” avrà risoluzione Full HD+ pari a 2400 x 1080 pixel e non porterà grossi cambiamenti all’estetica anteriore dello smartphone rispetto a OPPO A72. Lato fotocamera saranno presenti tre sensori posteriori da 16 + 8 + 2 MP con autofocus e flash LED, mentre davanti ci sarà una singola fotocamera frontale punch-hole da 8 MP. Per quanto riguarda la batteria, invece, essa sarà da 4.040 mAh con possibile ricarica rapida da 18W.

Tra le varie funzionalità poi non mancano il lettore d’impronte laterale, il supporto alla doppia SIM 5G, Bluetooth, Wi-Fi e GPS. Il sistema operativo in dotazione sarà infine Android 10 con ColorOS 7.1.

Infine, come mostrato nel sito di China Telecom il prezzo parte dai 213 Euro per la versione da 4/128 GB, per arrivare ai 225/250 Euro rispettivamente per i modelli con 6 GB e 8 GB di RAM. Queste cifre però potrebbero essere soggette a variazioni per il mercato europeo, dove non si sa se e quando verrà lanciato.



Nel mentre, in Europa sta arrivando anche lo smartwatch OPPO Watch, atteso per il 20 luglio in Germania.