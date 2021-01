OPPO A72 in offerta da Esselunga: superate Amazon, MediaWorld e Unieuro

Samsung Galaxy S20 FE e Xiaomi Mi 10 Lite 5G non sono gli unici smartphone in sconto oggi 14 gennaio 2021. Infatti, Esselunga ha lanciato una promozione relativa a un altro dispositivo mobile, ovvero OPPO A72. Tra l'altro, la promozione della nota catena supera un po' tutte quelle degli altri store.

In particolare, nel contesto della classica iniziativa "Offerta Tech", Esselunga propone il succitato smartphone, che dispone di 4GB di RAM e 128GB di memoria interna, a un prezzo di 169 euro. Il periodo promozionale è iniziato oggi 14 gennaio 2021 e andrà avanti fino al 24 gennaio 2021, salvo esaurimento scorte. In ogni caso, ricordiamo che l'offerta è disponibile solamente nei negozi coinvolti, che sono indicati sul sito ufficiale di Esselunga.

Per il resto, dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri principali store online, abbiamo notato che MediaWorld propone lo smartphone a 178,99 euro. I rivenditori di Amazon Italia vendono invece OPPO A72 a 173 euro, mentre il prezzo messo in evidenza sul sito ufficiale di Unieuro è pari a 177 euro. In questo caso il prodotto rientrerebbe anche nell'iniziativa che permette di ottenere un 5% di sconto extra, ma al momento in cui scriviamo lo smartphone non risulta essere disponibile mediante il portale ufficiale di Unieuro.

Insomma, l'offerta lanciata da Esselunga potrebbe fare gola a un certo tipo di utente.