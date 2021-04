Oppo A74 e A74 5G appaiono sul sito ufficiale: foto, specifiche tecniche e prezzi

Dopo il lancio di Oppo A54 in Italia, smartphone 5G di fascia media proposto a un prezzo molto interessante, ora è il momento, anche se a sorpresa, dei modelli A74 e A74 5G apparsi sul sito ufficiale di Oppo in Cambogia e Thailandia, svelando specifiche tecniche, design e prezzi di mercato.

L'Oppo A74 4G presenta un display AMOLED da 6,43 pollici con risoluzione 1080p+ e refresh rate di 60 Hz standard, ma non manca pure una modalità di gioco che aumenta la frequenza di campionamento del tocco da 135 Hz a 180 Hz. In termini di qualità dell'immagine, invece, troviamo il 100% di copertura sRGB e il 92% di DCI-P3; infine, non manca il lettore di impronte digitali è integrato nel display.

Sotto la scocca, invece, troviamo il chip Qualcomm Snapdragon 662 assieme a 6 GB di memoria RAM, 128 GB di spazio di archiviazione – a quanto pare è pure l’unica opzione offerta – e batteria da 5.000 mAh con supporto per la ricarica rapida da 33 W. Per quanto concerne il comparto fotocamera, si parla di un sensore principale da 48 megapixel assieme a due moduli da 2 megapixel per macro e profondità. Lato selfie, invece, troviamo il sensore da 16 megapixel. Il sistema operativo in dotazione, infine, è Android 11 con personalizzazione ColorOS 11.1.

Oppo A74 5G utilizza invece il nuovo chipset Snapdragon 480 con processo di produzione a 8 nanometri, con la stessa configurazione di memoria da 6/128 GB, batteria da 5.000 mAh e display sempre AMOLED da 6,43 pollici ma con refresh rate da 90 Hz. Il comparto fotocamera presenta anche una piccola novità rispetto a quello del modello 4G, dato che viene aggiunta anche una lente ultra grandangolare da 8 megapixel sul retro.

Parlando di prezzi, Oppo A74 4G viene venduto a un prezzo di 12.000 PHP (255 Dollari o 210 Euro) ed è attualmente in preordine con una nota che la spedizione inizia tra 7 giorni. L'A74 5G, invece, viene venduto a un prezzo fissato a BH 9.000 (285 Dollari o 245 Euro). Queste cifre, però, sono da prendere con le pinze dato che si tratta di pure conversioni senza tasse ulteriori o possibili cambi decisi dalla divisione nazionale.

Oppo intanto sta lavorando anche sul suo primo smartphone pieghevole, presumibilmente in arrivo a fine giugno.