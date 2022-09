OPPO A77s trapela nelle specifiche tecniche: arrivo in Europa imminente?

Dopo il lancio in Europa della serie OPPO Reno8, il produttore cinese sembra essere prossimo alla presentazione di OPPO A77s nel Vecchio Continente, smartphone che dovrebbe seguire l’A77 5G lanciato a giugno avvicinandosi però alla versione A77 4G lanciata lo scorso agosto.

Grazie al tipster Sudhanshu, già noto per leak precedentemente diffusi tramite rispettabili portali del settore come 91mobiles e Mysmartprice, sappiamo che OPPO A77s sta per arrivare e queste sono le sue specifiche tecniche: sotto la scocca si trovano il chipset Qualcomm Snapdragon 680, 8 GB di RAM espandibili virtualmente, 128 GB di archiviazione e batteria da 5.000 mAh con ricarica SUPERVOOC a 33W.

Lato fotocamera abbiamo una lente principale da 50 megapixel accompagnata da un sensore di profondità da 2 MP; anteriormente, invece, si colloca una singola lente da 8 MP. Il display LCD HD+ da 6,56 pollici ha un refresh rate di 90Hz e copertura DPI-P3 100% e il design vede un bordo piuttosto spesso con notch a goccia. Infine, si evidenzia la resistenza IP54 per polvere e acqua.

Non ci sono ancora conferme relativamente al prezzo e all’effettivo lancio in Europa; tuttavia, sappiamo già che lo smartphone OPPO A77s è stato certificato anche in Unione Europea. Per tale ragione, non va escluso un approdo anche sul nostro mercato tra qualche settimana.

Se vi interessano gli smartphone di fascia media di casa OPPO, eccovi la recensione di OPPO Reno8 Pro.