OPPO A78 5G arriva in Italia: elegante, economico e con autonomia potenziata

A pochi giorni dal lancio di OPPO Reno8 T in Italia, sempre nel mercato del Belpaese arriva un altro smartphone di fascia media del colosso cinese. Proprio in questa giornata è diventato infatti disponibile OPPO A78 5G dopo circa un mese dalla presentazione nel sud-est asiatico.

Lo smartphone in questione si presenta con un design piuttosto particolare: se anteriormente troviamo il classico display LCD HD+ da 6,56 pollici con notch a goccia e frequenza di aggiornamento massima di 90Hz, posteriormente spicca il modulo fotocamera suddiviso in due cerchi ma caratterizzato da una finitura lucida prolungata. Venendo proprio alle specifiche dei sensori, anteriormente figura una lente da 8 MP, mentre sul retro si trovano una principale da 50 megapixel e una monocromatica da 2 MP come secondaria. A migliorare le performance di questo kit sono gli algoritmi 108MP Ultra-Clear Image che incrementano artificialmente la risoluzione a 108 MP.

Altre tecnologie proprietarie sono Real Original Sound, per regolare in maniera ottimale il suono durante la riproduzione di contenuti multimediali, e Ultra Volume Mode per aumentare il volume addirittura fino al 200%. Lato batteria, invece, la soluzione da 5.000 mAh con ricarica SuperVOOC a 33W supporta le funzioni All-Day AI Power Saving per migliorare l’autonomia e limitare il consumo durante la notte al 2%. Sarà necessario vedere, naturalmente, come opereranno sul campo.

Sotto la scocca si trovano infine 4/8 GB di RAM LPDDR4x e 128 GB di archiviazione UFS 2.2 con supporto alla espansione tramite microSD. Infine, il chipset è il MediaTek Dimensity 700 da massimo 2,2 GHz di frequenza.

Il prezzo base consigliato sullo store ufficiale, su Amazon e presso le catene di distribuzione italiane è di 329,99 euro, con massimo a 369,99 euro per la configurazione 8+128 GB.

Nel frattempo continua l’attesa per la prossima linea top di gamma: a tale proposito, ecco le specifiche tecniche degli OPPO Find X6.