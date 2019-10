OPPO A9 2020 con 5000 mAh disponibile in Italia: prezzo e caratteristiche tecniche

A pochi giorni dall'annuncio di OPPO Reno2 e Reno2 Z, la società cinese ha annunciato, un po' a sorpresa, la disponibilità in Italia di un nuovo smartphone: OPPO A9 2020, che con il suo nome ci ricorda che tra non molto arriverà Capodanno.

In ogni caso, come si legge sul sito ufficiale di OPPO, il dispositivo monta uno schermo da 6,5 pollici con risoluzione 1600 x 720 pixel, notch "a goccia" e screen-to-body ratio dell'89%, un processore octa-core Qualcomm Snapdragon 655 operante alla frequenza massima di 2 GHz, una GPU Adreno 610, 4GB di RAM LPDDR4X, 128GB di memoria interna (espandibile tramite microSD fino a 256GB), una quadrupla fotocamera posteriore da 48MP (f/1.8) + 8MP (f/2.25, grandangolare 119 gradi) + 2MP (f/2.4) + 2MP (f/2.4), una fotocamera anteriore da 16MP (f/2.0) e una batteria da 5000 mAh con tanto di supporto alla ricarica inversa. Non mancano ovviamente tutte le connettività del caso, dal Wi-Fi 802.11ac al Bluetooth 5.0, passando per l'NFC, per il jack audio per le cuffie e per la porta USB Type-C.

OPPO A9 2020 è già acquistabile in Italia dai rivenditori selezionati a un prezzo di 249 euro (modello 4/128GB). Le colorazioni disponibili sono Marine Green e Space Purple. Per maggiori dettagli, vi rimandiamo alla pagina dedicata alle specifiche tecniche dello smartphone.