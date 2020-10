OPPO A9 2020 in sconto da Esselunga: superata l'offerta di Amazon Italia

Esselunga è solita lanciare, più o meno ogni due settimane, un'offerta in ambito tecnologico. L'iniziativa mira a offrire prezzi più bassi rispetto alla concorrenza, come abbiamo visto, ad esempio, per il lancio di FIFA 21. Questa volta, ci spostiamo invece nel mondo dei dispositivi mobili, dato che l'offerta riguarda lo smartphone OPPO A9 2020.

Infatti, come potete vedere nella pagina dedicata pubblicata sul sito ufficiale di Esselunga, il succitato dispositivo viene venduto a un prezzo di 159 euro nei negozi selezionati. Il sito ufficiale di Esselunga riporta, come al solito, una lista di store fisici in cui è possibile usufruire della promozione. Vi ricordiamo che lo smartphone coinvolto dispone di 4GB di RAM e 128GB di memoria interna, nonché di una batteria da 5000 mAh. L'offerta sarà attiva da oggi 29 ottobre 2020 fino all'11 novembre 2020, salvo esaurimento scorte.

Dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri principali store online, abbiamo notato che Amazon Italia propone il dispositivo a un prezzo di 160 euro tramite rivenditori, ovvero un euro in più rispetto all'offerta di Esselunga. Insomma, anche la promozione di Amazon è interessante, ma per il momento è "in testa", seppur di poco, Esselunga. Per quel che concerne MediaWorld, la nota catena vende OPPO A9 2020 a 171,99 euro sul suo sito ufficiale. Unieuro, invece, propone il dispositivo a 179,90 euro.

Insomma, lo sconto lanciato da Esselunga potrebbe risultare interessante per un certo tipo di utente. Vi ricordiamo che OPPO A9 2020 è disponibile in Italia da ottobre 2019 (al lancio il prezzo era di 249 euro).