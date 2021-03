OPPO A94 è ufficiale: specifiche da medio-gamma ma prezzo molto competitivo

In attesa della presentazione della serie Find X3, Oppo ha lanciato ufficialmente in data odierna il modello A94 di fascia media, ma proposto sul mercato a un prezzo particolarmente competitivo: vediamo tutte le specifiche tecniche nel dettaglio e quando potrebbe arrivare anche in Occidente.

OPPO A94 figura innanzitutto uno schermo AMOLED da 6,43 pollici con un notch singolo sull’angolo superiore sinistro. Il display offre una risoluzione Full HD+ di 1080x2400 pixel, refresh rate di 60Hz, frequenza di campionamento tattile fino a 180 Hz, 409 PPI e una luminosità di 430 nit.

Rimanendo esternamente troviamo una fotocamera anteriore da 32 megapixel con supporto a time-lapse, modalità notturna e modalità ritratto, oltre che la possibilità di girare video 1080p a 30 fps. Posteriormente, invece, figura un setup quad-camera con lente principale da 48 megapixel, accompagnata da un obiettivo grandangolare da 8 megapixel, una macro da 2 megapixel e un altro obiettivo per effettuare fotografie con bokeh attivo.

Sotto la scocca, poi, troviamo il processore MediaTek Helio P95 assieme a 8 GB di RAM LPDDR4x. Restando lato memoria, OPPO A94 ha 128 GB di spazio di archiviazione UFS 2.0 con slot per l’espansione tramite schede microSD. Il dispositivo è supportato da una batteria da 4310 mAh con supporto per la ricarica rapida da 30 W VOOC Charge.

Infine, lato sistema operativo e funzionalità, troviamo Android 11 basato su ColorOS 11.1, Dual SIM, 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, USB-C, sensore di impronte digitali sullo schermo e jack da 3,5 mm.

Attualmente nel mercato degli Emirati Arabi Uniti OPPO A94 risulta disponibile nelle colorazioni Fluid Black e Fantasy Purple a 299 dollari, ma in altri mercati potrebbe giungere o con nome Reno 5 F, o OPPO F19 in Occidente.

A proposito di Oppo, l’azienda è diventata il produttore di smartphone numero 1 in Cina secondo una recente ricerca di Counterpoint.