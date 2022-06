OPPO Air Glass: gli occhiali AR di OPPO potrebbero presto arrivare in Europa

Vi ricordate degli smartglasses OPPO Air Glass? Si tratta di un paio di occhiali AR ideati da OPPO e lanciati in Cina a fine 2021, insieme alla NPU MariSilicon ed al foldable OPPO Find N. Ovviamente, come ci si poteva aspettare fin dalla presentazione, gli OPPO Air Glass non sono mai arrivati in occidente, almeno fino ad oggi.

Pare però che le cose possano presto cambiare, perché la stessa OPPO ha annunciato qualche giorno fa che mostrerà gli OPPO Air Glass durante la Augmented World Expo USA 2022, che si terrà a Santa Clara tra l'1 e il 3 giugno. Nella stessa cornice, OPPO presenterà al pubblico occidentale anche gli OPPO AR Glass, una seconda iterazione dei suoi occhiali smart in realtà aumentata.

La particolarità degli occhiali AR di OPPO è che essi sono composti da una sola lente e mostrano dati provenienti da uno smartphone collegato: non si tratta dunque di device standalone, ma di una sorta di "display secondario" per dispositivi Android, che però può essere collegato ad un occhiale e garantire una riproduzione di informazioni in sovraimpressione sulla lente con una luminosità di 1.400 Nit.

Proprio per questo motivo, gli OPPO Air Glass sono dei wearable più che dei visori AR veri e propri: non a caso il device utilizza un chip Snapdragon 4100 e il sistema operativo WearOS. Per quanto riguarda OPPO AR Glass, invece, il device è del tutto simile alla versione "Air", ma dotato di una potenza maggiore e di un doppio schermo, che copre dunque entrambi gli occhi e garantisce feature piuttosto interessanti, quali la traduzione del linguaggio in tempo reale e la mappatura 3D degli ambienti.

Il fatto che gli occhiali AR di OPPO vengano mostrati negli Stati Uniti è un segnale molto forte: di certo è impossibile che gli smartglasses arrivino in America, visto il ban di Washington contro le tecnologie cinesi, ma certamente la loro presenza alla Augmented World Expo USA apre le porte ad un lancio europeo del dispositivo.



Alen Wu, direttore delle operazioni all'estero di OPPO, ha spiegato che l'azienda intende "solidificare la propria posizione in Europa", lasciando intendere che gli Air Glasses potrebbero presto debuttare nel Vecchio Mondo. Intanto, comunque, pare che OPPO stia lavorando a dei chipset proprietari, il cui lancio potrebbe essere fissato per il 2024.