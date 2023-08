Oppo annuncia il nuovo A78 con display AMOLED FHD+ e ricarica rapida da 67W

Oppo annuncia oggi il lancio in Italia del nuovo Oppo A78, lo smartphone con display AMOLED FHD+, altoparlanti stereo, ricarica flash SuperVooc da 67W e batteria di grandi dimensioni da 5000 mAh, a cui si aggiunge il sistema operativo ColorOS 13.1.

La parte più interessante della scheda tecnica è senza dubbio rappresentata dalla velocissima ricarica flash SUPERVOOC da 67W che ricarica la batteria da 5000 mAh al 100% in circa 44 minuti. Nel comunicato ufficiale, Oppo spiega che se completamente carica la batteria è in grado di fornire 27,4 giorni di standby (in modalità volo) e 16,37 ore di riproduzione video su YouTube.



Il display AMOLED FHD è da 6,4 pollici con frequenza di aggiornamento di 90Hz e di campionamento del tocco fino a 180Hz, per offrire una maggiore fluidità e reattività. La luminosità complessiva fino a 600 nits permette allo schermo di offrire dettagli incredibili anche sotto la luce diretta del sole. Presente anche il primo In-Display FIngerpint Unlock su uno smartphone con questa fascia di prezzo, oltre che un audio surround coinvolgente e cristallino.



A livello fotografico Oppp A78 è dotato di un sistema che comprende una fotocamera principale da 50 megapixel con funzione Dual-View che consente di riprendere contemporaneamente dalla fotocamera anteriore e posteriore.



Sotto la scocca è presente lo Snapdragon 680, accompagnato da 8GB di RAM e fino ad 1 Terabyte di spazio di archiviazione. Inoltre, è presente la tecnologia OPPO RAM expansion che permette di convertire lo spazio libero della ROM in 8GB di RAM.



OPPO A78 5G è disponibile su OPPO Store e, a partire dai prossimi giorni, su Amazon e presso i principali rivenditori di prodotti elettronici. In particolare, è acquistabile nelle colorazioni Aqua Green e Mist Black, nella configurazione 8GB+128GB ad un prezzo consigliato al pubblico di 299,99€.