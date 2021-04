OPPO annuncia l'arrivo dei suoi smartphone della nuova Serie A anche in Italia

Dopo la presentazione ufficiale di Oppo A94 5G e successivamente anche di Oppo A54 5G e Oppo A74 5G, la famiglia è dunque al completo e finalmente l'azienda ha annunciato che questi interessanti device sono finalmente disponibili all'acquisto anche in Italia.

A partire da 269,99 Euro, l'acquisto entro il 9 maggio di uno degli smartphone della nuova Serie A permetterà inoltre di ricevere in omaggio anche un paio di auricolari della gamma OPPO Enco.

OPPO A94 5G, che abbiamo provato per voi nella recensione completa, viene proposto a un prezzo consigliato di 369,99 Euro nella configurazione da 8/128GB nelle colorazioni Fluid Black e Cosmo Blue e saranno inclusi nel prezzo gli auricolari OPPO Enco Air, per un valore commerciale di 99,00€.

L'A94 5G nasconde sotto la scocca un processore di ultima generazione, il chip MediaTek 5G Dimensity 800U octa-core con frequenza massima fino a 2.4GHz. A corredo un display Super AMOLED FHD+ da 6.4 pollici con foro per la fotocamera anteriore. Il comparto fotografico assicura immagini di altissimo livello grazie al sensore principale da 48MP, macro-grandangolare da 8MP e due sensori secondari Macro e Portrait da 2MP ciascuno. La batteria da 4310mAh è compatibile con la ricarica rapida OPPO VOOC 30W in grado di compiere un ciclo di ricarica completa in 48 minuti.

OPPO A74 5G e OPPO A54 5G sono in vendita a un prezzo consigliato al pubblico rispettivamente di 299.99 Euro e 269,99. In entrambi i casi troviamo un magnifico display LCD Hyper-Color Screen da 6.49 pollici con risoluzione FHD e Refresh Rate fino a 90HZ, foro per la camera anteriore e touch sampling rate a 180Hz.

La batteria da 5000 mAh permette a entrambi i dispositivi di raggiungere più di un giorno e mezzo di autonomia, grazie anche alla funzione Battery Guard di nuova generazione e al processore Qualcomm Snapdragon 480 5G. L'OPPO A74 5G è disponibile nel taglio di memoria da 6/128GB, è dotato di ricarica rapida a 18W ed è disponibile in esclusiva con TIM in tutti i punti vendita autorizzati.