Oppo annuncia Find X5 Pro, lo smartphone che punta sui video notturni e la fotografia

Nel corso dell’evento Oppo di oggi, la compagnia ha svelato la nuova serie Find X5 di smartphone, caratterizzata dal MariSilicon X, il primo NPU per l’imaging proprietario che garantisce anche una migliore registrazione in notturna, un aspetto che secondo Oppo rappresenta la più grande sfida del comparto video degli smartphone.

Capostipite della lineup è il modello Pro, che rappresenta il modello ultratop.

Partendo proprio da MariSilicon X, si tratta di un NPU dedicato all’imaging basato sul processo produttivo a 6nm, realizzato per offrire prestazioni di imaging di alto livello, che racchiude al suo interno la massima potenza di calcolo AI ad oggi disponibile. Rispetto ai precedenti modelli, offre un miglioramento quattro volte superiore nella risoluzione dei video registrati di notte, i quali sono anche caratterizzati da frame più nitidi ed una riproduzione dei colori più precisa.

Su Oppo Find X5 Pro però non troviamo solo MariSilicon X, ma anche fotocamere grandangolari ed ultra grandangolari dotate di sensori IMX766 da 50 megapixel, con dimensioni d 1/1.56” e pixel binning da 2um. Sul sensore grandangolare è stato anche integrato un sistema di stabilizzazione a cinque assi che contrasta il tremolio, riduce il rumore e rende le scene più nitide.

Sempre soffermandoci sulla registrazione dei video in 4K, è presente la modalità 4K Ultra Night Video che rende possibile l’acquisizione di video notturni. Su Oppo Find X5 Pro troviamo anche una fotocamera anteriore da 32 megapixel che cattura ancora più dettagli, sempre grazie a MariSilicon X.

Su Oppo Find X5 Pro è presente anche la modalità Always On che fa restare sempre illuminato lo schermo, per navigare tra le app tramite le Air Gesture. Oppo sottolinea anche la Serie Find X5 è la prima a beneficiare della partnership con Hasselblad annunciata qualche settimana fa.

A livello di design, Oppo Find X5 Pro presenta un corpo curvo con scocca in vera ceramica, ottenuta dopo 168 ore di lavoro. Lo smartphone ha ovviamente ottenuto la certificazione IP68 per la resistenza all’acqua. Lo schermo è AMOLED curvo da 6,7 pollici con risoluzione WQHD+ e copertura del 100% della gamma P3, che permette di visualizzare più di un miliardo di colori. Inoltre, sfoggia anche la calibrazione del colore che migliora le prestazioni del display in qualsiasi condizione di luce.

Scorrendo sempre nella scheda tecnica, è presente il processore Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm, con batteria a doppia cella da 5000 mAh che garantisce un aumento di oltre l’11% dell’autonomia rispetto al Find X3 Pro (qui trovate la nostra recensione di Oppo Find X3 Pro), e supporta la tecnologia di ricarica rapida SUPERVOOC 80W che gli permette di raggiungere il 50% di carica in soli 12 minuti, mentre con AIRVOOC a 50W si ricarica al 100% in modalità wireless fino a 47 minuti. Come sistema operativo, infatti, troviamo ColorOS 12.1.

““Empower Every Moment” è il concept della nuova Serie flagship di OPPO, la Find X5, che consente di catturare i dettagli della vita quotidiana, nella sua straordinarietà, senza preoccuparsi di fattori incontrollabili come luce e movimento. Find X5 5G, Lite e Pro nascono dall’esigenza di spostare l’asticella dell’eccellenza ancora più avanti, sfidando i limiti del progresso tecnologico con un instancabile reparto di Ricerca e Sviluppo. Il nuovo processore dedicato all’imaging e la collaborazione con Hasselblad, brand svedese leader nella produzione di macchine fotografiche, dà luogo a fotografie in alta definizione che non tralasciano alcun dettaglio: a partire da Find X5 Series, e almeno per i prossimi tre anni, gli sforzi saranno orientati alla ricerca di nuove soluzioni di calibrazione del colore, con l’obiettivo finale di riprodurre la realtà in maniera fedele attraverso Hasselblad Camera for Mobile. Con MariSilicon X, primo processore progettato internamente e con focus sull’imaging, gli smartphone potranno inoltre elaborare scatti di qualità RAW senza rallentamenti, bug o problemi di alcun tipo. Find X5 è la Serie che gratifica ogni tipo di utente: professionisti, amanti della fotografia e appassionati di tecnologia” ha affermato Adolfo Binni, Head of Product Marketing di Oppo Italia.