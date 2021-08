Oppo annuncia la nuova fotocamera frontale integrata nello schermo

Poco dopo aver svelato la funzione RAM Expansion, Oppo ha annunciato un nuovo passo in avanti nello sviluppo della tecnologia che consente agli smartphone di integrare la fotocamera direttamente sotto lo schermo.

Grazie alla combinazione di hardware ed algoritmi d'intelligenza artificiale proprietari, Oppo è in grado di offrire una nuova soluzione che posiziona discretamente la fotocamera frontale sotto lo schermo dello smartphone e mantiene tutta l'integrità e compattezza sotto lo schermo, sia durante l'utilizzo che quando è in standby.

La nuova soluzione, che risolve molte delle sfide tecniche hanno caratterizzato questo tipo di tecnologia sin da quando è partito lo sviluppo, ha portato ad un'ottimizzazione della visualizzazione dello schermo nella parte in cui è collegata la fotocamera, un miglioramento della qualità dell'immagine che prima era compromessa dall'ostruzione del display ed una maggiore affidabilità e durata del prodotto.

Oppo sottolinea che la nuova versione della fotocamera integrata sotto lo schermo è in grado di ridurre la dimensione di ogni pixel senza diminuirne il numero, garantendo così un display ad alta qualità a 400 ppi, che nell'area della fotocamera.

In termini di prestazioni fotografie, gli istituti di ricerca statunitensi di Oppo hanno sviluppato una serie di algoritmi AI d'imaging, tra cui la riduzione della diffrazione, HDR ed AWB, per ridurre alcuni degli effetti collaterali negativi che si trovano tipicamente nelle fotocamera dello schermo. In questo modo si riduce la sfocatura delle fotografie ed i riflessi.