Oppo annuncia gli Imagine IF Photography Awards 2024: in palio fino a 24mila Dollari

Proprio qualche giorno fa, Oppo ha confermato il ritorno della serie Find X in Europa nel 2024. Quest’oggi, la società asiatica ha annunciato gli OPPO Imagine IF Photography Awards, il suo concorso annuale che vuole celebrare l’immaginazione e la creatività con le foto scattate su smartphone.

Il produttore ha precisato che per il 2024 si avvarrà di una giuria di livello mondiale che comprende membri della Magnum Photos, diversi maestri Hasselblad, un fotografo di National Geographic ed altre figure iconiche, che giudicheranno le fotografie e sceglieranno chi potrà ottenere un premio fino a 24mila Dollari.

"Grazie all'innovazione continua della tecnologia di imaging, OPPO continua a superare i limiti della fotografia mobile", ha dichiarato Pete Lau, Senior Vice President e Chief Product Officer di OPPO. "Con gli OPPO Imagine IF Photography Awards, l’obbiettivo è di ispirare un maggior numero di utenti di smartphone in tutto il mondo a liberare la propria immaginazione per creare capolavori indimenticabili".

Per il 2024, gli IF Photography Awards 2024 includono nove categorie, tra cui Landscape, Portrait, Colours, Unfading Moment, Fashion, Snapshot, Light, Travel, e Collection.

Oltre ad un premio di 24mila Dollari, che andrà al vincitore dell’OPPO Imagine IF Master, in palio ci sono anche quattro OPPO Silver Award, dieci OPPO Bronze Award e cinque Youth Award, oltre a quattro Menzioni d’Onore.