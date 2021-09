Oppo annuncia la Reno6 Series: specifiche tecniche e prezzi

Nel corso dell'evento Oppo di oggi 9 Settembre 2021, tenuto nella cornice della Fondazione Louis Vuitton di Parigi, Oppo ha svelato la nuova Reno6 Series composta dal Reno6 Pro 5G e Reno6 5G.

Con questa nuova lienup Oppo ha voluto dare ai digital creator la possibilità di catturare al meglio ogni emozione, grazie ad un'ampia suite di funzionalità top di gamma nel settore d'imaging che si baserà ovviamente sull'intelligenza artificiale per migliorare gli scatti. Esempio lampante è la nuova funzione Portrait Video, a cui si aggiunge la finitura Oppo Glow ispirata al fenomeno della cristallizzazione della neve.

Su Oppo Reno6 Pro 5G, ovvero lo smartphone top di gamma, troviamo il SoC Snapdragon 870 5G, a cui si aggiunge la potente AI Quad Camera da 50 megapixel sul retro e la Selfie Camera da 32 megapixel. La lente principale è ancora più performante grazie al sensore Sony IMX766 che permette di scattare foto e girare video ad alta qualità in qualsiasi contesto. La fotocamera principale da 50 megapixel ultra clear utilizza anche un algoritmo di aggregazione dei pixel per realizzare scatti da 108 megapixel.

Su Oppo Reno6 5G invece è presente una tripla fotocamera posteriore da 64 megapixel in grado di supportare lo stesso algoritmo di aggregazione dei pixel. Analogamente al modello Pro, anche in questo caso troviamo 8 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di storage.

La Oppo Reno9 Series supporta la tecnologia di ricarica SuperVOOC 2.0 di Oppo, che permette di ricaricare gli smartphone in soli 30 minuti, mentre i display AMOLED offrono una frequenza di aggiornamento di 90Hz con certificazione HDR10+, ma Oppo Reno6 Pro 5G è in grado di offrire una gamma di colori più ampia.

Come dicevamo poco sopra, Oppo Reno6 Pro 5G ed Oppo Reno6 5G si contraddistinguono per la finitura realizzata con processo Oppo Glow che sfrutta un milione di micron di cristalli prismatici e si ispira al fenomeno della cristallizzazione della neve al punto di congelamento. Questo processo è in grado di regalare giochi di luce che riprendono il luccichio della neve sotto al sole, ma rende anche il retro del dispositivo estremamente liscio con un miglioramento del 30%.

Oppo Reno6 Pro 5G ed Oppo Reno6 5G sono disponibili da oggi su Amazon e presso i migliori negozi d'elettronica ed informatica al prezzo rispettivamente di 799,99 Euro nelle colorazioni arctic blue e lunar grey e 499,99 Euro nei colori arctic blue e stellar black. Acquistandoli entro il 20 Ottobre è possibile ricevere tantissimi prodotti dell'ecosistema Oppo: sul Reno6 Pro è possibile ricevere Oppo Enco X, Oppo Band Style ed una cover in silicone, mentre su Oppo Reno6 si riceverà Oppo Enco Free2 ed una cover con funzione flash.