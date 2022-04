OPPO annuncia Reno7 Lite 5G in Europa: arriverà anche in Italia?

Dopo la release ufficiale di OPPO Reno7 in Italia, sembra che l'azienda cinese sia pronta a lanciare anche un secondo device in Europa. A quanto pare, infatti, OPPO ha presentato Reno7 Lite 5G per il mercato dell'Europa Centrale e Orientale nelle scorse ore, con un evento tenutosi a Praga.

OPPO Reno7 Lite 5G è un device nuovo di zecca, almeno nel nome: non esistono infatti tracce della commercializzazione dello smartphone in altri mercati al di fuori di quello centro ed est-europeo. Tuttavia, ciò dipenderebbe dal fatto che in realtà lo smartphone sia un semplice rebranding di OPPO Reno7 Z 5G, lanciato nelle scorse settimane sul mercato cinese.

Ciò significa che la scheda tecnica completa di OPPO Reno7 Lite 5G è già nota al pubblico: il device, infatti, vanta uno schermo OLED con risoluzione 1080 x 2400 e diagonale da 6,43", insieme ad una selfie camera da 16 MP con design punch-hole posizionata nell'angolo in alto a sinistra del display.

La fotocamera posteriore vanta un ottimo obiettivo principale da 64 MP, un sensore di profondità da 2 MP e un sensore Macro da 2 MP. Per quanto riguarda l'hardware dello smartphone, invece, sotto la scocca del device troviamo un SoC Snapdragon 695, una RAM da 8 GB e uno storage espandibile da 128 GB.

Completano la scheda grafica del telefono una batteria da 4.500 mAh con fast charging fino a 33W e il supporto al sistema operativo ColorOS 12. Lo smartphone sarà presto disponibile in alcuni mercati del Centro e dell'Est Europa in due versione, Rainbow Spectrum e Cosmic Black, che potete vedere nell'immagine in calce.

Al momento, comunque, non sappiamo se OPPO Reno 7 Lite 5G uscirà in Italia, ma il suo lancio sugli altri mercati europei lascia ben sperare, benché probabilmente la release dello smartphone si farà ancora attendere qualche mese per non concorrere con OPPO Reno7. Inoltre, non sappiamo ancora il prezzo del nuovo smartphone Reno7 di OPPO, che varierà di Paese in Paese.