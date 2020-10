Oppo annuncia la serie Reno4: arrivano i nuovi Reno4 Pro, Reno4 e Reno4 Z

Oppo nel corso dell’evento di oggi 1 Ottobre ha presentato la nuova serie di smartphone Reno4, composta da tre modelli: Reno4 Pro, Reno4 e Reno4 Z.

Il piatto forte della lineup è rappresentato dal comparto fotografico ed il supporto 5G, ma è presente anche la ricarica rapida SuperVOOC 2.0 da 65W che permette di caricare completamente il dispositivo in 36 minuti.

Oppo Reno4 e Reno4 Pro dispongono della modalità Ultra Night Video ed Ultra Steady Video 3.0, che ampliano le opzioni per la registrazione dei filmati.

Partendo dall’Oppo Reno 4 Pro, troviamo uno schermo AMOLED da 6,5 pollici Full HD+ con luminosità di picco di 800nits e 500 bits tipica, mentre come sistema operativo è basato sullo Snapdragon 765G octa-core a 7nm accompagnato dalla GPU Adreno 620 e 12 gigabyte di RAM LPDDR4x con 256GB di storage non espandibile.

Il comparto fotografico è composto da un sensore principale da 48 megapixel Sony IMX586 con stabilizzazione ottica dell’immagine e flash LED, a cui si aggiunge una lente grandangolare da 12 megapixel con angolo di visione di 120°, un teleobiettivo da 13 megapixel con autofocus e funzionalità varie tra cui lo zoom ibrido 5x e digitale 20x. Sulla scocca frontale invece è presente una lente da 32 megapixel.

Tra le altre funzioni troviamo un lettore per le impronte digitali integrato direttamente nel display ed una batteria da 4.000 mAh con supporto alla ricarica rapida di ultima generazione. E’ presente anche un algoritmo proprietario chiamato “Moonlight Video Algorithm” che quando attivato permette di aumentare la luminosità dello schermo e la nitidezza durante le riprese video. Fronte software troviamo anche l’ultimo Ultra Steady Video 3.0 che combina l’obiettivo ultra grandangolare, la stabilizzazione e l’algoritmo, migliorando la capacità anti-shake dei video che si traduce in video super stabilizzate.

L’OPPO Reno4 si differenzia dal Pro per le dimensioni dello schermo (6,43 pollici), ma anche per la memoria RAM: in questo caso troviamo 8 gigabyte di RAM, oltre che 128GB di storage anche in questo caso non espandibile. Differenze anche sul comparto posteriore, dove non è presente il teleobiettivo e lo zoom ibrido e digitale. La batteria invece è leggermente più grande (4.020 mAh), ma anche in questo caso è presente la ricarica rapida a 65W.

Oppo Reno 4Z invece rappresenta l’offerta di fascia più bassa ed è dotato di uno schermo da 6,57 a LED IPS, accompagnato dalla CPU MediaTek Dimensity 800 e GPU Mali-G57. I gigabyte di RAM LPDDR4x son 8, mentre la memoria interna è da 256GB, chiaramente non espandibile. Il comparto fotografico posteriore è composto da quattro lenti: la principale da 48 megapixel, quella grandangolare da 8 megapixel, una per le macro da 2 megapixel ed un’altra per la profondità da 2 megapixel. Anche il modulo frontale è a doppia fotocamera, da 16+2 megapixel. La batteria è da 4000mAh con ricarica rapida SuperVOOC da 65W.

Veniamo quindi ai prezzi:

OPPO Reno4 Pro con 12GB di RAM + 256GB di ROM, è disponibile nelle colorazioni Galactic Blu e Space Black, al prezzo di 799 Euro.

OPPO Reno4 con 8GB di RAM + 128GB di ROM, è disponibile nelle colorazioni di Galactic Blue e Space Black, al prezzo di 599 Euro.

OPPO Reno4 Z con 8GB RAM + 256GB ROM, è disponibile nelle colorazioni di Ink Black e Dew White, al prezzo di 399 Euro.

L’arrivo nei negozi è previsto per il 15 Ottobre.