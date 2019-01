Oppo annuncia la sua conferenza al MWC 2019: smartphone pieghevole in arrivo?

Il Mobile World Congress di Barcellona si avvicina sempre di più e molte aziende hanno già annunciato che terranno delle conferenze prima o dopo l'inizio della fiera. Ebbene, a queste si aggiunge anche Oppo, che annuncerà le sue novità in ambito smartphone il prossimo 23 febbraio.

In particolare, stando anche a quanto scritto dalla stessa società cinese sui suoi profili ufficiali di Facebook e Twitter, il motto dell'evento è "Get Closer", messaggio che lascia presumere la possibile ufficializzazione del tanto vociferato smartphone pieghevole della società cinese, trapelato anche in alcuni brevetti. La conferenza si terrà in un hotel di Barcellona dalle ore 14:00 alle ore 15:40 del 23 febbraio, due giorni prima dell'apertura della fiera.

D'altronde, già qualche tempo fa, grazie a quanto riportato dai colleghi di AndroidWorld.nl, si era parlato di questa possibilità. Infatti, stando a diverse fonti internazionali, il product manager di Oppo, Chuck Wang, avrebbe dichiarato che ci potrebbero essere notizie riguardo lo smartphone pieghevole proprio durante il prossimo Mobile World Congress. L'interesse del brand cinese riguardo questo tipo di dispositivi non è quindi di certo una novità, visto che se ne parla da molto.

Insomma, non ci resta che attendere qualche settimana per conoscere tutte le novità provenienti dall'edizione 2019 del Mobile World Congress di Barcellona. Restate sintonizzati su queste pagine, non mancheremo di tenervi informati in merito.