OPPO ha annunciato uno smartphone a Pasquetta: benvenuto Ace2!

Ve lo abbiamo ribadito spesso nella nostra consueta guida ai migliori smartphone: i produttori di dispositivi mobili non hanno la minima intenzione di fermarsi in questo periodo di lockdown. Non sorprende, dunque, che OPPO abbia deciso di annunciare oggi 13 aprile 2020, il giorno di Pasquetta, lo smartphone OPPO Ace2.

In particolare, stando anche a quanto riportato da GSMArena e The Verge, stiamo parlando di uno smartphone che vuole puntare in alto. Infatti, il dispositivo monta un display OLED da 6,5 pollici con risoluzione Full HD+, foro per la fotocamera e refresh rate di 90 Hz (180 Hz touch sampling rate), un processore Qualcomm Snapdragon 865, 8/12GB di RAM LPDDR5, 128/256GB di memoria interna UFS 3.0, una quadrupla fotocamera posteriore da 48MP + 8MP (ultrawide) + 2MP (per la profondità di campo) + 2MP (per le macro), una fotocamera anteriore da 16MP e una batteria da 4000 mAh con supporto alla ricarica SuperVOOC 2.0 a 65W. Presente anche la ricarica wireless inversa a 10W.

Non manca inoltre la possibilità di caricare lo smartphone via wireless a 40W, grazie all'interessante tecnologia AirVOOC. L'azienda cinese stima che per passare dallo 0% al 100% ci vogliano circa 55 minuti. Durante l'evento di presentazione, è stata fatta vedere anche una base di ricarica che verrà venduta separatamente a 249 yuan (circa 32 euro al cambio attuale). Per il resto, è presente il supporto al Wi-Fi 6, al 5G e all'NFC. Il sistema operativo è Android 10 con personalizzazione ColorOS 7.1.

Parlando di prezzi e disponibilità, per il momento OPPO Ace2 è stato annunciato in Cina e non abbiamo informazioni relative a un possibile arrivo in Europa. In ogni caso, le vendite partiranno il 20 aprile 2020 per quanto riguarda il mercato cinese e i costi sono i seguenti: 3999 yuan (circa 455 euro) per il modello da 8/128GB, 4399 yuan (circa 570 euro) per quello da 8/256GB e 4599 yuan (circa 600 euro) per la variante da 12/256GB.