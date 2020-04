Oppo apre lo store online su Amazon Italia: in vendita Reno2, A5 e Reno 2Z

New entry per Amazon Italia. Oppo infatti ha annunciato l'apertura di uno store ufficiale sulla versione italiana dell'e-commerce di Jeff Bezos, che al momento permette di portare a casa solo una ristretta cerchia di dispositivi ma, come precisato dal CEO, presto sarà ampliato.

Tra i dispositivi disponibili troviamo l'Oppo A5 de 2020 nella configurazione con 3GB di RAM e 64GB di storage, a 149 Euro, mentre l'Oppo Reno2 con 8GB di RAM e 256GB di memoria interna può essere acquistato a 449 Euro. Oppo Reno2 Z invece, viene venduto a 349 Euro. Come sempre, i tempi di spedizione potrebbero essere più elevati a causa delle misure messe in campo da Amazon per dare priorità ai beni di prima necessità durante il periodo di pandemia. Nelle prossime settimane comunque il negozio si arricchirà con altri dispositivi ed accessori.

"L’apertura dello store ufficiale su Amazon.it è un passo molto importante, perché non solo rappresenta un momento decisivo dell’espansione di OPPO nel mercato italiano, ma, soprattutto, testimonia il profondo interesse e lealtà che l’azienda nutre nei confronti di questo Paese e dei suoi consumatori. Continueremo a lavorare per garantire ai clienti e all’Italia servizi e soluzioni all’avanguardia, rinforzando la struttura di vendita e integrando l’esperienza d’acquisto negli store fisici e digitali" ha affermato Lin Ming, CEO di Oppo Italia.