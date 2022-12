Oppo, arriva la seconda generazione di foldable: ecco Find N2 e Find N2 Flip

Nel secondo giorno degli Oppo Inno Day 2022, Oppo si è soffermata sugli smartphone pieghevoli ed ha svelato la seconda generazione di pieghevoli: Oppo Find N2, successore di Oppo Find N2 ed il primo flip che prende il nome Find N2 Flip.

I due smartphone sono sottili e leggeri ed includono una piega quasi invisibile.

Partendo da Oppo Find N2 Flip, Oppo ha spiegato che dopo tre anni gli ingegneri sono stati in grado di risolvere una serie di punti deboli dei precedenti flip, includendo uno schermo frontale più grande, una batteria da 4300 mAh in grado di offrire un’autonomia in grado di coprire tutta la giornata anche grazie al chipset MediaTek Dimensity 9000+, e la seconda generazione di Flexion Hinge con un design a goccia migliorato che rende la piega del display interno praticamente invisibile. Lo smartphone arriverà anche nei paesi europei, ma non sono state rese note molte informazioni a riguardo.

Per quanto riguarda Oppo Find N2, invece, si tratta del successore diretto di Oppo Find N presentato in occasione di Inno Day 2021. La versione in pelle nera vegana ha un peso di 233 grammi che lo rende lo smartphone pieghevole orizzontale più leggero del settore. A livello di sottigliezza misura solo 14,6mm quando è chiuso, grazie al rapporto del display interno e display full size esterno ereditato dall’originale Find N.

Oppo si è anche a lungo soffermata sulla Flexion Hinge di seconda generazione, una nuova cerniera che adotta materiali leader nel settore tra cui la fibra di carbonio e la lega ad alta resistenza utilizzata nell’industria aeronautica. Costituita da oltre 100 componenti, 36 in meno rispetto alla generazione precedente, ha permesso di ridurre di 42g il peso del Find N2. Inoltre, la piega è meno visibile rispetto al precedente modello.

A livello di display, Find N2 può essere piegato fino a 400mila volte senza comprometterne le prestazioni: il pannello ha un refresh rate da 120Hz ed include anche dei sensori della temperatura del colore su entrambi gli schermi che permettono alle immagini di adattarsi all’ambiente circostante con precisione. Il pannello interno da 7,1 pollici raggiunge fino a 1500 nits di luminosità, mentre quello esterno da 5,54 pollici si ferma a 1350 nits.

Sotto la scocca troviamo Snapdragon 8+ Gen1 con 5G e batteria da 4250 mAh con supporto SUPERVOOC da 67W. Per quanto riguarda il comparto fotografico, Find N2 è dotato di sistema a tripla fotocamera Hasselblad ed NPU d’imaging MariSilicon X: la fotocamera principale è da 50MP con sensore IMX890, la ultra wide da 48MP utilizzabile anche comemacro e la tele RGBW 2x da 32MP.

Fronte software è presente ColorOS 13, personalizzato ad hoc per i foldable. Prezzi, disponibilità e ulteriori dettagli sulla versione globale del Find N2 Flip saranno annunciati solo successivamente.