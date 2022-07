OPPO, in arrivo due smartphone pieghevoli e un nuovo Find X5 Pro: un leaker ne è certo

Molti pensavano che la serie Find X5 di OPPO si fosse conclusa con il lancio di OPPO Find X5 e X5 Lite, lo scorso febbraio. A quanto pare, però, l'azienda cinese avrebbe un altro asso nella manica, ovvero una variante di Find X5 Pro con Snapdragon 8+ Gen 1 che potrebbe debuttare a breve in Cina.

Il device, che finora non era mai stato leakato da alcun esperto di settore, è stato fatto trapelare dal noto insider Digital Chat Station, generalmente considerato piuttosto affidabile nel comparto smartphone. Secondo il tipster, il nuovo OPPO Find X5 Pro sarà rilasciato nel mese di agosto sul mercato cinese, mentre una sua uscita in occidente non è ancora stata confermata.

Il leak di Digital Chat Station, comunque, lascia diversi punti da chiarire sullo smartphone: per esempio, non è chiaro se il device sia una revisione di Find X5 Pro o uno prodotto del tutto nuovo, come l'inclusione sotto la scocca del SoC Snapdragon 8+ Gen1 di Qualcomm lascerebbe presagire. Inoltre, il tipster non ha divulgato altre specifiche tecniche dello smartphone.

Lo scorso anno, comunque, OPPO ha pubblicato la Photographer Edition di Find X3 Pro, sviluppata in collaborazione con Kodak e messa sul mercato nella seconda metà del 2021: è probabile, dunque, che anche quest'anno l'azienda pubblichi una sorta di "Limited Edition" del suo smartphone di fascia alta, cambiando magari alcune parti del suo hardware.

Intanto, diversi leak si stanno concentrando sui primi smartphone pieghevoli di OnePlus, che dovrebbero essere rilasciati anch'essi nella seconda metà del 2022: secondo Ross Young di Display Supply Chain Consultants, per esempio, il clamshell con nome in codice "Dragonfly" dovrebbe arrivare verso fine anno, mentre anche il successore di OPPO Find N, lo smartphone "a portafoglio" lanciato lo scorso anno, potrebbe ricevere un lancio tra novembre e dicembre.