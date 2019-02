OPPO AX7 ufficiale in Italia: notch 'a goccia' e 4230 mAh a 249 euro

OPPO ha annunciato che il suo nuovo smartphone AX7 arriverà in Italia il prossimo 14 febbraio nella colorazione Glaze Blue a un prezzo di 249 euro presso i rivenditori autorizzati (come Unieuro). Si tratta di un dispositivo di fascia media che presenta delle interessanti caratteristiche tecniche, a partire dall'ampia batteria da ben 4230 mAh.

Lo smartphone monta anche una doppia fotocamera posteriore da 13MP + 2MP, una fotocamera frontale grandangolare da 16MP (f/2.0) e uno schermo Indell da 6,2 pollici con risoluzione HD+, notch "a goccia" e screen-to-body ratio dell'88,4%. Non manca la resistenza ai graffi Corning Gorilla Glass. Presenti anche gli AR Stickers e le funzionalità di intelligenza artificiale. Troviamo poi un processore Qualcomm Snapdragon 450, 4GB di RAM e 64GB di memoria interna (espandibile tramite microSD fino a 256GB). Il sistema operativo è Android 8.1 Oreo con personalizzazione ColorOS 5.2. Sul retro è presente anche un sensore di impronte digitali.

Interessante la funzionalità Smart Bar, che OPPO descrive in questo modo: "AX7 non solo riesce a supportare il full screen multitasking orizzontale, ma anche quello verticale. La Smart Bar può essere utilizzata grazie allo slide da entrambi i lati. In aggiunta alle funzioni già esistenti del multitasking full screen, la Smart Bar supporta anche la condivisione rapida dei file, la registrazione dello schermo, gli screenshot e tante altre scorciatoie".