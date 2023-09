Oppo Back To School: tante offerte su Oppo Store in vista della ripartenza

In vista della ripartenza dell’anno scolastico, Oppo lancia oggi una nuova serie di offerte sul proprio store per il Back To School, che scadranno il 15 Settembre 2023 e propongono tante promozioni su tantissimi prodotti.

Come si può vedere direttamente sulla pagina dedicata sul sito di Oppo, Oppo Reno10 Pro è disponibile insieme ad Oppo Pad Air nella versione 8/128GB e la cover al prezzo di 699,99 Euro. Il secondo bundle vede come protagonista Oppo Reno10, disponibile su Oppo Store al prezzo di 549,99 Euro con Oppo Pad Air nella variante 4/128GB, cover e 6 mesi di garanzia sullo schermo.

Il nuovo Oppo Pad 2, compreso di Oppo Pencil e gli auricolari wireless Oppo Enco Air3 Pro è disponibile a 699,99 Euro, mentre Oppo Pad 2 comprensivo di Oppo Keyboard ed Oppo Enco Air 3 con cover viene proposto a 699,99 Euro.

Per tutti i dettagli sulle promozioni vi rimandiamo, come sempre, alla pagina dedicata presente direttamente su Oppo Store, in cui sono disponibili anche le informazioni sulle condizioni di vendita e spedizione. Come dicevamo poco sopra, le offerte scadranno alle 23:59 del prossimo 15 Settembre 2023, e rappresentano senza dubbio un'ottima occasione per portare a casa tanti prodotti a marchio Oppo a prezzi ridotti.