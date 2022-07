OPPO Band Sport scontata del 52% e con risparmio extra da Unieuro

Non ci sono unicamente promozioni su Android TV da Unieuro. Infatti, la ben nota catena consente di acquistare parecchi prodotti a prezzo scontato. Tra le varie iniziative promozionali disponibili in questo periodo, troviamo anche un doppio sconto relativo alla smartband OPPO Band Sport.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, il dispositivo viene adesso proposto a un costo di 23,74 euro tramite il portale di Unieuro. Sul sito Web della nota catena si legge che generalmente il prezzo del prodotto sarebbe di 49,99 euro. In questo contesto c'è dunque uno sconto di base del 52%, che permette di risparmiare 26,25 euro.

Non è tuttavia finita qui, in quanto c'è un possibile risparmio extra del 5% direttamente in carrello. Questo significa che, dopo aver premuto sul pulsante "AGGIUNGI AL CARRELLO", il prezzo finale scende a 22,55 euro. In parole povere, il possibile risparmio totale offerto da Unieuro è di 27,44 euro.

Per il resto, dovete sapere che Amazon Italia propone il prodotto a 23,74 euro (con tanto di ulteriore sconto di 1,20 euro al check-out, portando il costo finale a 22,54 euro). Da MediaWorld, invece, il prezzo è pari a 29,99 euro. In ogni caso, se volete approfondire il prodotto coinvolto, potrebbe interessarvi approfondire la nostra recensione di OPPO Band.