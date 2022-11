Oppo, parte la Black Week: sconti fino al 50% per il Black Friday

Anche Oppo prende parte al Black Friday 2022 ed in giornata odierna dà il via alla Black Week, che per tutta la settimana terranno compagnia gli utenti con una serie di promozioni molto interessanti.

Il Bundle di Oppo Find X5 Pro, che include anche Enco X, Watch Free, il Wireless Charger AirVOOC da 50W ed il PU Black Protective Case, è disponibile a 1.099,99 Euro, rispetto ai 1.706,99 Euro del prezzo di listino di tutti i prodotti messi insieme.

Tra gli altri sconti segnaliamo quello su Oppo Reno8 Lite, a 339,99 Euro, in calo rispetto ai 399,99 Euro di listino.

Oppo Pad Air invece parte da 229,99 Euro: in questo caso la riduzione è di 70 Euro rispetto ai 299,99 Euro di listino.

Per quanto riguarda gli altri smartphone, segnaliamo l'Oppo A96 a 229,99 Euro, 70 Euro in meno rispetto ai 299,99 Euro di listino, mentre Oppo A77 5G può essere acquistato a 279,99 Euro, dai 329,99 Euro di listino. Oppo A16 invece viene proposto a 129,99 Euro, dai 179,99 Euro imposti dal produttore.

Per coloro che sono interessati agli auricolari senza fili, invece, le Oppo Enco X passano ad 89,99 Euro, mentre le Enco Free2i sono disponibili a 59,99 Euro.

Per tutti i dettagli vi rimandiamo direttamente alla pagina disponibile sul sito web di Oppo.