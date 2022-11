OPPO cambiano i piani del 2023: Find X6 a inizio anno, ma Find N2 si farà attendere

Ormai dovrebbe mancare poco all'annuncio dei nuovi smartphone top di gamma di OPPO: dopo aver scoperto che i prossimi flagship OPPO Find X6 avranno un SoC Snapdragon 8 Gen2, arrivano oggi diverse nuove informazioni sui device, grazie alle ultime dichiarazioni del Presidente di OPPO China Liu Bo.

In un'intervista rilasciata al portale cinese ITHome. Liu Bo si è detto fiducioso nel futuro di OPPO e nella sua capacità di sostenere il proprio business nel settore smartphone, nonostante un drastico calo delle vendite degli smartphone dell'azienda in madrepatria, crollate del 12% circa tra il 2021 e il 2022. Nella nuova strategia di OPPO, pare che i device di fascia alta saranno i protagonisti.

In particolare, l'executive della compagnia ha spiegato che i nuovi smartphone della serie Find X6, ovvero OPPO Find X6, Find X6 Pro e Find X6 Lite, saranno lanciati nella prima metà del 2023 e avranno un chip Snapdragon 8 Gen2, confermando quanto già stabilito dalla compagnia cinese qualche settimana fa. Non solo: tutti gli smartphone top di gamma della compagnia saranno dotati della NPU MariSilicon X, anche se non è chiaro se OPPO ne stia sviluppando una seconda generazione o meno.

In parallelo a questi device, Liu Bo ha confermato l'esistenza di OPPO Find N2, ovvero del successore del pieghevole "a portafoglio" OPPO Find N, che sarebbe in arrivo nella seconda metà del 2023. Ciò significa che OPPO non lancerà alcun nuovo smartphone pieghevole nel corso del 2022 o della prima metà del prossimo anno. Inoltre, pare che anche i lavori su OPPO Find N Flip siano meno avanzati del previsto.

Infine, Liu Bo si è concentrato sulla serie Reno9 di OPPO: la linea, appena annunciata dal produttore cinese, è composta da OPPO Reno9, Reno9 Pro e Reno9 Pro+, e potrebbe fare il suo debutto al di fuori della Cina nel 2023. In parallelo, Bo ha confermato che Reno9 segneranno l'inizio di due nuovi trend per la compagnia, ovvero quello all'aumento delle RAM degli smartphone fino a 16 GB e quello a fornire più anni di supporto software anche per device non-flagship.