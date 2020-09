OPPO, ColorOS 11 basata su Android 11 ufficiale: novità e rollout

Nel corso di un evento di presentazione globale, OPPO ha svelato ufficialmente la ColorOS 11, basata su Android 11, ovvero l'ultima versione del sistema operativo del robottino verde. L'azienda cinese rientra dunque tra i primi produttori a rilasciare l'aggiornamento, il cui motto è "Make Life Flow".

Le novità della ColorOS 11 di OPPO

L'update punta sulla "fluidità", andando innanzitutto ad aggiungere possibilità di personalizzazione. Infatti, ora l'utente può creare una modalità Always-On personalizzata, oltre che sostituire temi, sfondi, font, icone e suonerie. Ovviamente, l'Always-On è disponibile solamente per i dispositivi OPPO che dispongono di un pannello AMOLED. Novità anche per quanto riguarda la Dark Mode, che si arricchisce di tre schemi di colore e livelli di contrasto. Non manca inoltre OPPO Relax 2.0, da utilizzare in quei momenti in cui si vuole un po' "staccare la spina".

Sempre rimanendo nel contesto delle nostre frenetiche vite, spesso abbiamo la necessità, oltre di un po' di relax, di svolgere operazioni in velocità. Per questo motivo, la società cinese ha implementato funzionalità come il Three-Finger Translate di Google Lens, creata in collaborazione con l'azienda di Mountain View, che permette di tradurre un testo passando per la fotocamera semplicemente con un movimento di tre dita.

Da non sottovalutare anche la Super Power Saving Mode, che permette all'utente di scegliere sei applicazioni da utilizzare quando la batteria ha una bassa carica residua. Presente anche Battery Guard, un sistema di ricarica intelligente, che stando ad OPPO è in grado di prevenire i danni da una carica prolungata a tensioni di alimentazione instabili, nonché di portare a termine la ricarica in modo smart, ad esempio interrompendola all'80% durante la notte e terminandola al risveglio dell'utente, adeguandosi alle abitudini di quest'ultimo.

In ogni caso, come detto in precedenza, la parola d'ordine è "fluidità" e, dunque, è presente una funzionalità chiamata FlexDrop, che arriverà nel mese di ottobre 2020 o un po' più avanti. Questa modalità è molto interessante, in quanto consente di "rimpicciolire" in una finestra flottante una qualsiasi applicazione, mentre si utilizzano altre app in contemporanea. Non manca un rapido menu Device Control, pensato per passare da un dispositivo connesso all'altro.

Per quanto riguarda l'effettiva fluidità del sistema operativo, OPPO ha introdotto UI First 2.0, che combina il sistema brevettato dall'azienda cinese per la riduzione del ritardo con Quantum Animation. Questo migliora, secondo la società, il respond rate del 32% e la stabilità del frame rate del 17%, consentendo un boost in termini di utilizzo della RAM pari al 45%. Inoltre, per rendere il tutto ancora più fluido, non mancano delle funzionalità che cercano di prevedere in che modo l'utente utilizzerà lo smartphone, come AI App Preloading e SuperTouch, che ottimizzano rispettivamente tempi di caricamento delle app e tempi di risposta del touchscreen.

Per il resto, come avviene da qualche anno a questa parte, sono stati effettuati ulteriori sforzi lato privacy. Questo avviene sia tramite le novità introdotte da Android 11 che attraverso funzionalità aggiuntive. Ad esempio, c'è il Private System, un sistema che effettua una copia dei dati dell'utente in modo che essi non vadano persi. Chiaramente, bisogna utilizzare l'impronta digitale, il riconoscimento facciale oppure un'apposita password per accedere ai dati. Questa funzionalità sarà disponibile entro novembre 2020.

Ci sono inoltre novità per quanto riguarda i permessi forniti alle app, dalle autorizzazioni temporanee fino all'auto-reset di queste ultime dopo che è passato un certo lasso di tempo. Inoltre, c'è più sicurezza per quanto riguarda l'accesso allo storage interno, dato che ci saranno maggiori limitazioni e l'utente dovrà sempre autorizzare questo permesso. Si tratta di una funzionalità pensata per evitare che le app dannose riescano ad accedere ai dati senza consenso.

Il rollout della ColorOS 11

Come vi abbiamo fatto sapere il giorno del lancio di Android 11, per il momento c'è la versione Beta della ColorOS 11. Tuttavia, OPPO afferma che una versione ufficiale seguirà nelle prossime settimane. Il rollout verrà eseguito batch-by-batch, a partire dalla serie OPPO Find X2. Ulteriori dettagli arriveranno nel corso dei prossimi mesi.