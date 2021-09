Oppo: ColorOS 12 sarà presentato a breve, nuovi prodotti in arrivo?

Oppo ha annunciato un evento in streaming il 16 settembre, durante il quale verrà lanciata la nuova versione del suo sistema operativo mobile, ColorOS 12. Nel corso dell'evento, secondo i rumor, saranno mostrati al pubblico anche gli smartphone Reno7, un tablet ed uno smartwatch.

La release di ColorOS 12 dovrebbe coincidere con la presentazione di alcuni nuovi prodotti di Oppo: il poster promozionale che indica la data di uscita del sistema operativo, infatti, mostra chiaramente un telefono, un tablet e uno smartwatch. Durante la conferenza potrebbero essere annunciati gli smartphone della linea Reno7, lo smartwatch Oppo Watch Free e un tablet, che è stato al centro degli ultimi rumor ma di cui ancora non sappiamo nulla.



Tra le novità di ColorOS 12 segnaliamo un nuovo design grafico e dell'interfaccia, l'implementazione di schede ed applicazioni in modalità quick view e un corposo aggiornamento alla sicurezza ed alla privacy degli utenti. Non sappiamo quando il sistema operativo sarà disponibile al di fuori della Cina, poiché la presentazione sembra essere destinata unicamente al mercato cinese.

La conferenza del 16 settembre dovrà fugare anche altri dubbi emersi in seguito ai rumor di questa settimana: in particolare, secondo dei leak Oppo e Kodak starebbero lavorando alle fotocamere dei prossimi top di gamma del produttore cinese, mentre alla conferenza potrebbe essere annunciato anche il primo smartphone foldable di Oppo.