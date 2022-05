OPPO come Apple: nuovo tablet in arrivo, si chiamerà OPPO Pad Air

Dopo il lancio di OPPO Pad in Cina, avvenuto a fine febbraio, pare che OPPO sia già al lavoro su un altro tablet, il cui nome dovrebbe essere OPPO Pad Air, riprendendo da vicino la nomenclatura già utilizzata da Apple per i suoi iPad. Grazie ad un leak, poi, sono emerse anche le prime specifiche tecniche del dispositivo.

Nello specifico, pare che OPPO Pad Air sia una versione a prezzo contenuto di OPPO Pad, con alcuni compromessi lato hardware: per esempio, il tablet sarà dotato di un SoC Qualcomm Snapdragon 680 e di uno Snapdragon 870, che si trova invece sotto la scocca del fratello maggiore. La GPU del tablet, invece, sarà una Adreno 610.

In termini di display, invece, OPPO Pad Air dovrebbe avere uno schermo LCD da 10,36" con refresh rate da 60 Hz e risoluzione di 2.000 x 1.200 pixel. La batteria del tablet dovrebbe essere tutto sommato capiente, arrivando a 7.100 mAh, e dovrebbe supportare il fast charging a 18 W. Incredibilmente, a nobilitare il pacchetto dovrebbe esserci il supporto per l'audio Dolby Atmos, che potrebbe rendere il prodotto perfetto per la visione di film e serie TV in mobilità.

Nonostante il downgrade tecnico rispetto al predecessore, inoltre, OPPO Pad Air dovrebbe cavarsela tranquillamente con tutte le applicazioni Android di uso comune e potrebbe essere perfetto per il lavoro e per lo studio: ciò dipenderebbe anche dal supporto per lo stilo OPPO Pencil, già venduto insieme alla prima versione di OPPO Pad.

Completano la scheda tecnica una selfie-camera e una fotocamera posteriore ad obiettivo singolo, che secondo GizChina dovrebbero avere una risoluzione rispettivamente da 8 MP e da 13 MP. Infine, il tablet dovrebbe montare Android 12, insieme alla skin ColorOS 12 di OPPO.